CHP milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, görevinden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'suç örgütü' soruşturmasına ilişkin sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği şeklinde 26 Mart tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı tespit edildi.

Söz konusu paylaşıma ilişkin Özer hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'yargı organlarını alenen aşağılamak' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

Turan Taşkın Özer ne demişti?

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor! Yanlış duymadınız! Kadın mahkumlar SEGBİS aracılığıyla, savcılık tarafından "İş birliği yapmazsan çocuklarını yıllarca göremezsin." denilerek çocuklarıyla tehdit ediliyor; Ekrem İmamoğlu aleyhinde yalan tanıklık yapmaya zorlanıyor… Bu da yetmiyor! Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tanıdığı kişiler savcılığa çağrılıp ifadeye zorlanıyor. “İtiraf etmezsen yalancı tanıklıktan seni içeri atarım” denilerek baskı altında tutuluyor. Delil yetersizliği karşısında yargı; davaları uydurma tanıklarla doldurmaya çalışarak adalet sistemine büyük zarar veriyor, yargının bağımsızlığına gölge düşürüyor." ifadelerini kullanmıştı.