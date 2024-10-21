CHP MYK toplantısı başladı: Gündemde hangi konular var?
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Özel, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'ya yaptığı ziyaret hakkında bilgilendirme yapacak. Toplantıda ayrıca, Özel'in Doğu ve Güneydoğu'ya planlanan ziyaretleri, Fetullah Gülen'in ölümü, 'Yenidoğan çetesi' soruşturması ve kasım ayında Antalya'da yapılacak milletvekilleri toplantısı gibi konular ele alınacak.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 18.30'da başladı.
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'de, Genel Başkan Özgür Özel, bugün eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya bulundukları Edirne F Tipi Cezaevi'nde gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bilgilendirme yapacak.
MYK'de, Özel'in 23-27 Ekim tarihlerinde Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı kapsayacak ziyaretleri ele alınacak.
Toplantıda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü, "Yenidoğan çetesi" soruşturması, anayasa çalışmaları ve buna ilişkin tartışmalar, ekonomi, iç ve dış gelişmeler ile kasım ayında Antalya'da yapılması planlanan CHP milletvekilleri toplantısına ilişkin konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.