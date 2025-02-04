CHP, TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin tazminatını ödeyecek

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ihraç edilen teğmenler konusunda da değindi.

Özel, 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve kılıç çatarak Subay Andı okuyan teğmenlerin TSK'dan ihracına tepki gösterdi.

Özel, şöyle konuştu:

"Bu bir Cumhuriyet hikayesiydi. Bunu hazmedemeyen bazı şeriatçı odaklar 8 gün boyunca sosyal medyadan başta Ebru teğmen olmak üzere teğmenlere saldırdılar. Elini sıktığı Ebru teğmene 8 gün sonra 'Sen kime kılıç çekiyorsun' diye çıkıştı Erdoğan. Soruşturmalar açıldı ve maalesef geçen gün 5'i ve 3 komutanları ordudan ihraç edildi. Teğmenlere aylardır sosyal medyadan hakaret edenlere, tehdit edenlere bir soruşturma dahi açılmamışken teğmenler sırf 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedikleri için ihraç edildiler.

Cübbeli amirale emeklilik hakkı verenler teğmenlerin hayatını kararttı. 5 teğmen ve 3 komutan hepimizin onuru, gururudur. Onlar kendilerini hangi mevkide, makamda görmek istiyorsa bunu sağlamak boynumuzun borcudur. İktidar değişene kadar onları misafir edip, değiştikten sonra teğmenlerimizi hiçbir kayıpları olmadan en kısa sürede o şanlı üniformalarına mutlaka kavuşturacağız."

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde "Atatürk fotoğrafı takmayan" teğmene tepki göstermelerinin ardından teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesi konusuna da değinen Özel, şunları söyledi:

"İkisi yürütmeyle döndü. Biri dönmem dedi, yargılandı. 5 teğmen için 128 milyon tazminat çıktı. Diğer teğmenlere de tazminat çıkabilir. CHP milletvekillerinin teğmenlerin tazminatlarını maaşlarımızdan ödemelerini oylamanıza soruyorum. kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir."