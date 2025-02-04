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20 liradan simit satan işletmelere yasal işlem başlatıldı

İstanbul'da bazı işletmeler simit fiyatları gayri resmi zam yaptı. 15 lira olan simit, 20 liradan satışa sunulmaya başladı. Zam haberleri üzerine Ticaret Bakanlığı yetkilileri harekete geçti.

Haber Merkezi
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20 liradan simit satan işletmelere yasal işlem başlatıldı
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İstanbul'da bazı işletmeler simit fiyatlarına gizli zam yaptı. 15 lira olan simit, 20 liradan satışa sunulmaya başladı.

Simide zam haberleri üzerine Bakanlık yetkilileri harekete geçti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, simidin 20 liraya satıldığı yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim yapıldığını duyurdu.

18 ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, 35 işletmenin 20 liradan simit sattığı tespit edildi.

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

Gürcan, fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Simitte resmi fiyatı 2024 yılında 12,5 lira olarak belirlenmişti. Simit fiyatlarına zam yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığı'ndan görüş alınması gerekiyor.

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