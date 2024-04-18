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CHP'de acı gün: TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar hayatını kaybetti

CHP'li Burhanettin Bulut, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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CHP'de acı gün: TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar hayatını kaybetti
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CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, parti TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cenaze törenine ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı açıklamada Bulut şu ifadeleri kullandı: 

*Partimizin TBMM Grup Müdürü, emekçisi, güzel insan Levent Bayraktar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Levent Bayraktar’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun

Özgür Özel'den başsağlığı mesajı

Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim, Parlamento Grubumuzda uzun yıllar birlikte çalıştığımız Grup Müdürümüz, çalışma arkadaşımız Levent Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.