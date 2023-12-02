CHP'de belediye başkan aday adaylığı süreci: 1300 kişi başvurdu

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için hazırlıklarını sürdüren CHP'de aday adaylarının başvuruları da devam ediyor.

İl ve ilçe başkanlıklarına yapılan başvurularda katılımın yoğun olması nedeniyle daha önce 28 Kasım olarak açıklanan süre, MYK kararıyla 5 Aralık'a kadar uzatıldı.

Partiye bugüne kadar büyükşehir ve il belediye başkanlığı için 1300 kişi başvuru yaparken, belediye meclis üyelikleri için de 6 bin 500 müracaatta bulunuldu.

En yüksek 50 bin, en düşük 3 bin lira

CHP MYK'de alınan karar doğrultusunda, büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayından 50 bin lira, nüfusu 500 bin ve üzeri il, ilçeler için 30 bin lira, nüfusu 250-500 bin arasındaki yerlerde belediye başkanlığı için 20 bin lira alınıyor.

Nüfusu 100-250 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 17 bin 500 lira, nüfusu 50-100 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 15 bin lira, nüfusu 15-50 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için ise 10 bin lira ödeniyor.

Nüfusu 10-15 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 7 bin 500 lira, 5-10 bin olan ilçe ve belde belediye başkanlığı için 5 bin lira, nüfusu 5 binin altındaki yerlerde 3 bin lira ücret talep ediliyor.

Nüfusu 15-50 bin olan beldelerde belediye meclis üyeliği için 2 bin 500 lira talep eden CHP, nüfusu 15 binin altındaki beldelerde belediye meclis üyeliği için de 1000 lira alıyor.

Nüfusu 50-100 bin arasındaki ilçelerde il ve ilçe belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için 7 bin 500 lira, 15-50 bin arasındaki yerlerde 5 bin lira, nüfusu 15 binin altındaki yerlerde ise 1500 lira alınıyor.

Nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelerde il ve ilçe belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliği için aday adayları 10 bin lira ödeme yapıyor.

5 kişilik danışma kurulu oluşturuldu

CHP'de ayrıca yaklaşan yerel seçimlerle ilgili Murat Karayalçın, Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Bihlun Tamaylıgil'den oluşan bir danışma kurulu oluşturuldu.

CHP kaynakları bu kurulun, Aday Tespit Komisyonu gibi çalışmayacağını belirterek, danışma kurulunun daha önce Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve yerel seçim süreçlerine katkı sağlamış isimlerden oluşturulduğuna işaret etti.

Kurul üyelerinin deneyimlerini paylaşacaklarının altını çizen kaynaklar, bu kurulun adaylarla mülakat yapma, adayların belirlenmesi gibi bir görevi bulunmadığına dikkati çekti.

CHP'de adaylar memnuniyet anketleri, aday anketleri, örgüt denetiminde ön seçim yöntemleriyle belirlenecek. Tüm süreç ilçe ve il başkanlıklarının doğrudan sürece dahil edilmesiyle yürütülecek.

Adaylarla mülakat için bir komisyon kurulması durumunda ise bu komisyonda görev yapacak kişiler mutlaka partinin seçilmiş kurullarında belirlenecek.

Mansur Yavaş başvurusunu bugün yapıyor

Aday adaylığı için başvuruların devam ettiği CHP'de en çok merak edilen iller ise Ankara, İstanbul ve İzmir.

İzmir'de mevcut başkan Tunç Soyer yeniden adaylık başvurusu yapacağını açıklarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün CHP İl Başkanlığı'na başvurusunu yaptı.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Özlem Çerçioğlu'nu da yeniden aday yapacaklarını açıklamıştı.

İYİ Parti'nin kararı bekleniyor

CHP'de aday adaylığı başvuruları devam ederken Genel Başkan Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek, yerel seçimlerde "iş birliği" çağrısı yaptı.

Akşener, bu talebi pazartesi günü yapılacak Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerine soracak.

CHP, özellikle büyükşehir adaylarını netleştirmek için İYİ Parti GİK'in kararını bekliyor. Kararın olumlu çıkması durumunda iki parti heyetleri iş birliği yapılacak yerleri görüşmek üzere bir araya gelecek.

Pazartesi PM toplanacak

Hafta sonu Antalya'da CHP milletvekilleriyle değerlendirme toplantısında bir araya gelecek Genel Başkan Özel, 4 Aralık Pazartesi günü CHP Genel Merkezinde Parti Meclisini (PM) toplayacak. PM'de yerel seçim hazırlıkları ve aday adayları başta olmak üzere İYİ Parti'nin vereceği karar ele alınacak.

Bu karara göre CHP'nin yerel seçimler için yol haritası netleştirilecek. Bu süreçte PM'nin daha sık toplanacağı da bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özel, 3 Aralık Pazar günü Antalya'da yapılacak MYK toplantısına başkanlık edecek.