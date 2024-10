CHP'den 'kent lokantaları' kararı: 100'ün üzerine çıkarılacak

Takip Et

CHP MYK toplantısında belediyelerin çalışmaları da ele alındı. CHP, belediyeleri için anket ve odak grubu çalışması yaptırarak belediyelerin karnesini çıkartacak.

Büyükşehir belediyelerinin eşgüdüm içinde çalışması için düzenli toplantılar organize eden CHP yönetiminin belediye başkanlarını tematik gündemlerle bir araya getirmeye devam edeceği öğrenildi. Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, daha önce Mersin’de kadın istihdamı, Çanakkale’de turizm gündemiyle yapılan toplantıların benzerlerinin bundan sonra da süreceği ifade edildi. Eşgüdümlü ve kurumsal bir çalışmanın sağlanabilmesi için belediyelerde deneyimi ve sürekliliği olan kadroların CHP’li belediyelerin tümüyle düzenli bilgi paylaşımı yapacağı da kaydedildi.

Alternatif gelir arayışları

SGK borçlarının tahsil edilmesiyle belediyelerin üzerinde oluşan yükle hizmet sunmaya çalıştıklarını ifade eden CHP yöneticileri, belediye gelirlerini artıracak alternatifler üzerine yoğunlaştıklarını söyledi. Usulsüz biçimde kullanılan belediye mülk ve arsalarını yeniden belediyelere kazandırmak için çalışacaklarını kaydeden CHP yöneticileri, bu dönemde zorunlu olmayan yatırımların gecikmesinin söz konusu olabileceğini söyledi.

Kent lokantası sayısı 100’ü geçecek

CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik bakışıyla hizmet üretmeye devam edeceğini kaydeden CHP yöneticileri, 2025 yılına kadar yeni açılacak kent lokantaları ile sayının 100’ün üzerine çıkacağı bilgisini verdi.

İmamoğlu davası

İmamoğlu Davası hakkında aksiyon planlarının hazır olduğunun kaydeden bir CHP yöneticisi, her alternatife karşı bir planları olduğunu ifade etti; planın CHP’nin hukukçuları ile İmamoğlu’nun hukukçu ekibinin toplantılarının ardından Özel ve İmamoğlu’nun bir araya gelmesiyle hazırlandığının söyledi. Bir başka CHP yöneticisi, “Alınacak karara karşı her adımımızı planladık. Olumsuz bir kararın Türkiye’ye maliyetine kadar her şeyi anlatacağız. Asılacak pankart, pankartın nereye asılacağını bile belirledik. Kararın kaça kaç çıktığına göre bile farklı planlarımız var” dedi.

Özel, Doğu ve Güneydoğu’ya gidiyor

Öte yandan MYK toplantısında Özgür Özel’in önümüzdeki hafta yapacağı Doğu - Güneydoğu Anadolu ziyaretine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Özel’in 23 - 27 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari, Batman ve Urfa’yı ziyaret edeceği ifade edildi.