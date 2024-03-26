CHP'den sahte broşür tepkisi: Asıl suç bunları dağıtmaktır

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili parti amblemi olmayan broşür dağıtan bir gruba müdahale ederken gözaltına alınan ve savcılıkta ifade işlemleri devam eden 4 parti üyesine destek için Kartal Anadolu Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ile il yönetimi ve çok sayıda partilinin de katıldığı açıklamada Çelik, şunları söyledi:

“Hafta sonu altı arkadaşımız gözaltına alındı. Bir arkadaşımız tutuklandı. Dün de dört arkadaşımız gözaltına alındı. Birazdan avukatlarımızla birlikte savcılıkta ifade verecekler. Konunun özeti şudur: Hafta sonu Maltepe ilçemizde herhangi bir siyasi parti logosu olmayan, içeriğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilgili yalan iftira içerikli bir broşür dağıtımı yapılıyor. Üzerinde herhangi bir siyasi parti logosu yoktur. Herhangi bir siyasi parti çalışması değildir. Tamamen iftira yalan içerikli bir broşürdür. Bunlar da kuşlama yöntemiyle sokaklara atılarak çevre kirliliği oluşturularak bir dağıtım yapılırken, arkadaşımız bunun yanlış olduğunu, üzerinde herhangi bir siyasi parti logosu olmayan broşürlerin dağıtılmasının yasak olduğunu, yapılan eylemin suç olduğunu kendisine söyleyerek bu broşürleri elinden almak istemiştir. Bu esnada broşürleri elinden almaya çalışırken vatandaşın yere düşmesi sonucu başında hafif bir sıyrık oluşmuştur. Bunun sonucunda 6 arkadaşımız gözaltına alındı. 6 arkadaşımızın bir tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 arkadaşımız o gün serbest bırakıldı."

"Dün yine 4 arkadaşımız ayrıca konuyla hiç alakası olmayan 4 arkadaşımız gözaltına alındı. Ve biraz sonra Anadolu Adliyesi'nde ifade verecek.” ifadelerini kullanan Çelik, “Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Şu anda arkadaşlarımız hiçbir suçları olmamasına rağmen dün geceden beri gözaltındalar. Bir arkadaşımız bir suçu olmamasına rağmen şu anda cezaevinde. Asıl suç bu broşürleri dağıtmaktır. Asıl suç bu üzerinde herhangi bir siyasi parti logosu olmayan broşürleri dağıtmaktır. Bunlar toplumu kışkırtmaya yönelik girişimlerdir. Bunlar seçim güvenliğini tehlikeye sokacak, seçimi kutuplaştırmaya yönelik girişimlerdir. Bu girişimleri kınıyoruz.” dedi.

Çelik, “Arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz. Cezaevindeki arkadaşımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz” dedi ve konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

"Bakanlar seçim çalışması yapıyor"

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı olarak hukuk komisyonumuzdaki avukatlarımızla birlikte buradayız. Yüksek Disiplin Kurulu üyesi arkadaşımızla buradayız. İlçe başkanlarımızla Maltepe örgütümüzle buradayız. Bir an önce arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması için burada olmaya devam edeceğiz. Şunu da ifade etmek isterim. Şu anda İstanbul'un dört bir yanında ne yazık ki gerçek görevini yapması gereken bakanlar seçim çalışması yapıyor. Öğrenciler, okullarda öğretmen bekliyor. Öğretmenler bekliyor. Milli Eğitim Bakanı seçim çalışmasında. Sokaklar suç mahalline dönüşmüş durumda. İçişleri Bakanı seçim çalışmasında. Emekliler 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Açlık sınırı 15 bin lira. Üzerinde yoksulluk sınırı 50 bin liranın üzerinde. Maliye Bakanı seçim çalışması yapıyor. İnsanlar hastanelerde randevu bekliyorlar. Sağlık Bakanı seçim çalışması yapıyor. Dolayısıyla bir yanıyla kamu kaynaklarını bakanlar kullanarak bir seçim çalışması yürütüyorlar. Bir yanıyla valiler, belediye başkan adaylarıyla saha çalışması yapıyor. Bürokrasi gücü kullanarak seçim çalışması yapıyorlar. Bir gerçek dışı videoları yayınlayarak karalama kampanyaları, iftiralar gerçekleştiriyorlar. 2019’da çekilmiş bir videoyu sanki birkaç ay önce çekilmiş gibi göstererek seçimi manipüle etmeye bir yanıyla da işte bu şekilde iftira içerikli, üzerinde herhangi bir siyasi parti logosu olmayan, broşürler dağıtarak yine suç işliyorlar.”

"Seçimi provoke etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

“Medyanın yüzde 95’i şu anda bir siyasi adayın reklamını yaparak diğer adayların hiçbirisiyle ilgili televizyonlarda yayın yapmayarak taraflı davranıyor.” diyen Çelik, seçimde kamu kaynaklarını kullanan bir adaya karşı yarıştıklarının altını çizerek şöyle konuştu:

“Dolayısıyla İstanbul'da yarış, iki aday arasında gerçekleşmiyor. Ne yazık ki İstanbul'da yarış bir yanıyla bürokrasiye karşı bir yanıyla kamu kaynaklarına karşı bir yanıyla karalama kampanyalarına karşı gerçekleşiyor. Bir yanıyla bu tür iftira içerikli broşürlere karşı yarış gerçekleşiyor. Ama şunu ifade etmek isterim. İstanbul halkı gerçekleri biliyor. İstanbul halkı bu iftiralara karalamalara fırsat vermeyecek. Biz Anadolu Adliyesi’ndeyiz. Arkadaşlarımızın yanındayız. Biraz sonra arkadaşlarımız avukatlarımız aracılığıyla savcılıkta ifade verecekler. Biz arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşana kadar örgütümüz burada olmaya devam edecek. Seçimin sağlıklı geçmesini istiyoruz. 31 Mart'ta demokrasi havasında bayram şenliğinde bir seçim gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Seçimi provoke etmek isteyenlere de kesinlikle fırsat vermeyeceğiz.” (ANKA)