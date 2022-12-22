CHP'den yeni asgari ücrete tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te asgari ücretin 8 bin 506 lira olacağını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da açıklanan yeni asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ağbaba şunları kaydetti:

"8500 TL’lik asgari ücret, ne yılın ortasında verilen eksik zammı, ne yılın ikinci yarısında enflasyon karşısındaki erimeyi ne de gelecek yılki muhtemel kayıpları karşılamadı, karşılamayacak. Asgari ücret, sofradaki kayıpları telafi etmeyecek, alım gücündeki kayıp giderilmeyecektir.

Son bir yılda gıda enflasyonundaki artış yüzde 102,5. Son 6 ayda temel gıda ürünlerine yüzde 70 ile yüzde 87 arasında zam gelmişken, asgari ücrete yüzde 54 oranında zam geldi.

Sarayında günlük 10 milyon TL harcayan Erdoğan, milyonlarca asgari ücretliye bir kez daha açlığı layık gördü.

Enflasyon en büyük hırsızdır, bu hırsızlığa göz yuman, yol veren ise saray iktidarıdır. AKP, 8500 TL asgari ücret ile yapılan hırsızlığa göz yummuş,hırsızlığa ortak olmuştur.

Minareyi çalan iktidar, 8500 TL asgari ücretle kılıfı da hazırlamıştır."

"Asgari ücret tespit komisyonu fiilen ortadan kaldırıldı"

Ağbaba, açıklamanın devamında, "Saray iktidarı asgari ücret tespit komisyonunu fiilen ortadan kaldırmış, asgari ücret tespit komisyonunun son kez toplanmasına dahi izin vermemiş, asgari ücreti kendi belirlemiştir. Masada yer alan işçi tarafını yok saymıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak talebimiz açık ve net. Asgari ücret en az 10 bin 128 TL olmalıdır.

Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10 seviyesine çekilmelidir. Vergi dilimleri ise en az enflasyon oranındaki artış kadar yeniden güncellenmelidir.

İşverenlere verilen yüzde 5’lik SGK prim desteği yüzde 10’a yükseltilmelidir. Yüzde 10 ‘a yükseltilecek SGK prim desteği asgari ücrete de yansıtılmalıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“İbretlik ‘masada emekçi olmadan’ asgari ücret belirleme fotoğrafı. Milletin sırtında küfe olup sarayın beslemeleriyle o küfeye doluşanlar, ‘küfe’ edebiyatını bıraksın. Sebebi oldukları enflasyon tsunamisiyle belini kırdıkları emekçinin, sabit gelirlinin haline baksın.”