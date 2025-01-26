CHP’li 81 il gençlik kolları başkanından Cem Aydın’a destek

CHP Genel Merkezinde, İl Gençlik Kolları Başkanları adına konuşan CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen, baskıya karşı geri adım atmayacaklarını ve mücadelede kararlı olduklarını söyledi. Türkmen, iktidarın, ekonomiyle ve gençlerle ilgili politikalarını eleştirerek, ülkenin umutsuzluk sarmalından çıkarılması, karanlık günlerin geride bırakılması ve Türkiye'nin hak ettiği yere taşınması için CHP olarak bir yürüyüş başlattıklarını ifade etti.

"Cem Aydın'ın daima yanındayız"

CHP Gençlik Kollarının bu yürüyüşün en dinamik gücü ve öncüsü olacak şekilde sahada çalıştığını belirten Türkmen, "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Cem Aydın'ı haftada 3 gün imza atmaya çağırarak yıldırmak, bizleri sindirmek istiyorlar. Gençler, konuşmasın, siyaset yapmasın istiyorlar. CHP gençliği, geçmişte olduğu gibi bugün de direnişin simgesi olacak ve size boyun eğmeyecektir. En büyük güvencemiz halktır. Erken seçimi gençler getirecektir. Bir kişi bile eksilmeyecek, bir kişiyi bile yalnız bırakmayacağız. Genel Başkanımız Cem Aydın'ın daima yanındayız." dedi.

Ne olmuştu?

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere, polis nezaretinde adliyeye götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade veren Cem Aydın, sevk edildiği sulh ceza mahkemesince adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

İfadesinde "Soruşturma başlatılan video içerik itibariyle genel başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diyen Cem Aydın, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu parti Atatürk'ün partisidir. Tüm genç arkadaşlarımız Mustafa Kemal'in askeridir. Öyle sanmasınlar ki sabah operasyonlarıyla bizleri korkutacaklar. Bizler korkmayız. Cumhuriyet Halk Partisi gençleri yılmaz. Bu sözü bu aralar çok tekrar ediyoruz, hatırlatmakta fayda var; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.