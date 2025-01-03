  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li Akay: İktidarın yapay enflasyonu, emeklinin ve memurun alın terini gasp etti
Takip Et

CHP'li Akay: İktidarın yapay enflasyonu, emeklinin ve memurun alın terini gasp etti

CHP Karabük Milletvekili Akay, memur, memur ve işçi emeklisinin maaş zam oranlarının düşük tutulmasına "alın teri gasp edildi" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li Akay: İktidarın yapay enflasyonu, emeklinin ve memurun alın terini gasp etti
Takip Et

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, sosyal medya hesabından, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i etiketleyerek yaptığı açıklamada, TÜİK'in açıkladığı aralık ayı zam oranlarıyla birlikte belli olan memur, memur ve işçi emeklisi maaşlarının zam oranlarına tepki gösterdi.

Akay, "İktidarın yapay enflasyonu emekçinin, emeklinin ve memurun üzerinden silindirle geçti, alın terini gasp etti" sözleriyle iktidarı eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olurken; asgari ücret artışı yüzde 30, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları yüzde 15,75, memur ve memur emekli maaşları yüzde 11.54’lük artış layık görüldü.

"İktidar, ücret artışlarını düşük tutarak enflasyonu dizginleyeceğini düşünüyor"

Sayın Şimşek; 19 ay önce, selefiniz Nurettin Nebati’den görevi devraldığınızda enflasyon yüzde 39.59’du, şu an yapay rakamlarınızla dahi yüzde 44.38. Bunu size hatırlatmak isteriz. İktisattan bihaber iktidar, tüm ikazlarımıza rağmen hâlâ ücret artışlarını düşük tutarak enflasyonu dizginleyeceğini düşünüyor.

Bir yanda elini taşın altına koymayan kamu yönetimi, diğer yanda bütçeyi kemiren YİD ve KÖİ projeleri, öte yanda ise çeteleşmiş hâle gelen müteahhitlere hazinenin kapısı sonuna kadar açan bir ekonomi yönetimi ve iktidar var. Bu savurganlığın bedeli asla yurttaşlarımıza yıkılamaz, yurttaşlarımıza yapılan bu zulüm asla kabul edilemez."

İBB'den ulaşımda rekor zam teklifi! Tarih belli olduİBB'den ulaşımda rekor zam teklifi! Tarih belli olduEkonomi

 

Prof. Dr. Hakan Kara enflasyonda açıklamakta zorlandığı farkı paylaştıProf. Dr. Hakan Kara enflasyonda açıklamakta zorlandığı farkı paylaştıEkonomi

 

 

Gündem
Adalet Bakanı Tunç: Önümüzde yapay zekayla ilgili çalışmalar var
Adalet Bakanı Tunç: Önümüzde yapay zekayla ilgili çalışmalar var
CHP Genel Başkanı Özel: Erdoğan'a sesleniyoruz, o sandığı bizden kaçıramazsın
Özgür Özel'den Erdoğan'a: O sandığı bizden kaçıramazsın
Saadet Partisi'nden TÜİK eleştirisi: Israrla enflasyonu düşük göstermeye çalışıyor
Saadet Partisi'nden TÜİK eleştirisi: Israrla enflasyonu düşük göstermeye çalışıyor
Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke hazırlandı
Yenidoğan soruşturmasında fezleke hazırlandı
AFAD duyurdu! Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu! Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Canlı yayında Ferdi Tayfur yorumuna RTÜK'ten jet inceleme!
Canlı yayında Ferdi Tayfur yorumuna RTÜK'ten jet inceleme!