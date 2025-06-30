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CHP’li Ateş turizm sektöründeki gerilemeye dikkat çekti

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Türkiye ekonomisinin mevcut program nedeniyle sanayi ve tarımdan sonra şimdi de hizmet sektörlerinde ciddi daralma sinyalleri verdiğini belirtti. Ateş, “Turizmde yaşanan gerileme cari açık üzerinde baskı yaratacak. İlk 5 ayda Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı geçen yıla göre yüzde 1 azaldı. Düşüş sınırlı görülse de artış eğiliminin bozulması ciddi tehlike oluşturuyor.  Bu yıllardır ilk defa yaşanan bir durum. Türkiye artık turist için bile pahalı bir ülke haline geldi” dedi.

Haber Merkezi
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CHP’li Ateş turizm sektöründeki gerilemeye dikkat çekti
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ANKARA (EKONOMİ) 

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, resmi verilere göre Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’ye gelen turist sayısının gerilediğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:  

“Geçen yıl aynı dönemde 15 milyon 784 bin yabancı turist gelmişken, bu yıl sayı 15 milyon 627 bine düştü. İlk bakışta gerileme sınırlı gibi görünse de Türkiye uzun yıllardır bu dönemde artış trendindeydi. Bu eğilimin kırılması, sektör açısından ciddi bir uyarıdır. Eurostat verilerine göre son bir yılda Avrupa genelinde lokanta ve otel fiyatlarındaki artış yüzde 4 seviyesinde kaldı. Oysa Türkiye’de aynı dönemde yüzde 36’lık bir artış yaşandı. Yüksek faizle TL’yi değerli tutma politikası, Türkiye’yi döviz bazında dahi pahalı bir ülke haline getirdi. Bu tablo turist tercihlerinde Türkiye’nin aleyhine bir değişim başlatacak.”

“Turizm gelirlerinde gerileme cari açık için ciddi bir risk”

Hizmet gelirlerinin cari açığı dengelemedeki rolünün önemine vurgu yapan Ateş, “ Şimdi orada da zayıflama belirtileri var. Döviz girişleri azaldıkça, dış finansman ihtiyacı artacak. Türkiye ekonomisi her cephede alarm veriyor ama iktidar hâlâ tabloyu görmezden geliyor. Sayın Bakan Yunanistan’da rakiplerin ne yaptığına bakmakla meşgul. Oysa Türkiye’de turizmci maliyetlerle boğuşuyor. Hizmet enflasyonu, döviz kuru politikası ve yüksek faiz sektörü çıkmaza sürüklüyor. Bakanlık, sektöre sahip çıkmıyor. Turizmci sahipsiz bırakıldı. Türkiye’nin en gözde turizm bölgelerinde esnaf sinek avlıyor” dedi.

“TGA ile yapılan reklamların hiçbir anlamı kalmadı “

Turizm gelirlerindeki düşüşün, döviz rezervleri ve cari denge açısından yeni bir risk dalgası yaratacağını kaydeden Ateş, “Son bir yılda Avrupa Birliği’nde yüzde 4 artan lokanta ve otel fiyatları Türkiye’de yüzde 36 arttı. Sosyal medya Türkiye’nin son yıllarda ne kadar pahalı hale geldiğini anlatan yabancı turist videoları ile dolu. TGA ile yapılan reklamların hiçbir anlamı da kalmadı. Şimşek programı tarım ve sanayiden sonra turizmi de vuruyor” diye konuştu.

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