CHP'li kadın belediye başkanlarından ortak açıklama: Bizi sindiremeyeceksiniz

CHP'li kadın belediye başkanları "Bizi Sindiremeyeceksiniz" başlıklı yazılı ortak açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Belediye Başkanları olarak, son günlerde bizlere ve kadın Belediye meclis üyelerimize yönelik saldırıları kınıyor ve bize söylenen tüm sözleri aynı şekilde size iade ediyoruz.

İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir kişinin kararıyla bir gecede çıkarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sekteye uğratan, ülkemizde son 3 ayda 132 kadın katledilirken buna seyirci kalan, kadınların nafaka ve soyadı haklarının ellerinden alınmasını tartıştıran, ekonomik krizin önüne geçemeyerek aile katliamlarına yol açan bir iktidar, bugün bizlere yönelik saldırı başlatmıştır.

İktidarınızın uygulaması gereken kadın politikalarını evlerden, mahallelerden, sokaklardan başlayarak uygulayan, anne kartlarla, doğum yardımlarıyla, verilen sosyal desteklerle, açtığımız danışma merkezleri, verdiğimiz eğitimlerle, kurslarla biz uyguluyoruz. Kentlerimizde, kadınları hayatın her alanına biz dahil ediyoruz. Ve biliyoruz rahatsız oluyorsunuz!

Yönettiği kentlere kimi zaman anne, kimi zaman belediye başkanı gözüyle bakan, kadın olmaktan kaynaklı tüm sorunları kentlerimizde yaşayan kadınlardan dinleyerek bu sorunlara kadın bakış açısıyla çözüm üreten ve halkımızdan aldığımız destekle kentlerimizi büyük bir başarı ve özveriyle yöneten bizlerden rahatsız oluyorsunuz biliyoruz!

Ülkemizde yaşanan haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere ses çıkarıyoruz, halkımızla sokaklarda size karşı ses yükseltiyoruz, rahatsız oluyorsunuz! Cumhuriyet Halk Partisi'nin eşitlikçi anlayışını ortaya koyan belediyelerin başkanları olarak, onurlu kadınlar olarak, sizin 'sistematik' olarak uyguladığınız eril şiddetinizden korkmuyoruz, sinmiyoruz, susmuyoruz, susmayacağız! Örgütlü kadın gücümüzü size karşı daha da çok arttıracak, kentlerimizde kadınların, çocukların ve gençlerin daha huzurlu, eşit, adil bir şekilde yaşaması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz! Cumhuriyet Halk Partisinin korkusuz kadın belediye başkanlarını korkutamayacak, yıldıramayacaksınız.

Bizlerin başarısını hazmedemeyip cinsiyetçi aşağılamalara sığınanlara, saldırılarından vazgeçmeyenlere de cevabı, 31 Mart'ta olduğu gibi en yakın erken seçimde de, yine kadın seçmenler verecek ve kadınların iradesi ülkenin geleceğine damga vuracaktır. Zafer, biz kadınların olacaktır."