CHP'li vekil: "Ucuz et vatandaşa değil, Köfteci Yusuf'a, Burger King ve McDonald's'a tedarik edildi"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Brezilya'dan getirilen 8 bin 912 büyükbaş hayvanı taşıyan geminin 20 Şubat'ta İskenderun Limanı'na yanaştığını belirterek, ithal hayvanların hangi firmalara ne kadar verildiğini gösteren listeye ulaştıklarını söyledi.

"Liste başında Köfteci Yusuf var"

Öztürkmen, "Vatandaşların sırtından et baronlarının zengin olduğunu" belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"...Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Brezilya'dan ithal edilen 8 bin 912 büyükbaş hayvanı taşıyan geminin 20 Şubat günü İskenderun Limanı'na yanaştığını gazeteci Sadettin İnan'ın yazısıyla öğrendik.

"Dördüncü sırada NAMET firması var"

İthal hayvanların verildiği şirketlerin listesine ulaştık. Liste başında 400 büyük baş hayvanla Köfteci Yusuf yer alıyor. 320 hayvanla üçüncü sırada ise Burger King'i bünyesinde barındıran TAB Gıda'nın alt şirketlerden biri olan EKUR A.Ş bulunuyor. Hemen ardından dördüncü sıradaki alıcı ise 240 büyükbaş hayvanla NAMET firması. Piyasa dengesini bozduğu suçlamasıyla Rekabet Kurulu tarafından geçen yıl 72 milyon TL cezaya çarptırılan NAMET aynı zamanda McDonald's'ın et tedarikçisi.

"Ucuz et neden vatandaşa gitmiyor?"

Firmalara dağıtılan canlı hayvanların kilogram satış fiyatı ise sadece 175 TL. AK Parti iktidarı Et ve Süt Kurumu üzerinden ithal ettiği ucuz etleri doğrudan satışa sunsa, vatandaş en fazla 260-280 TL'den et alabilecek.

Zaten, et ithalatını 'Vatandaş ucuz et yiyecek' propagandasıyla başlatmamışlar mıydı? O zaman milyarlarca lira harcanarak getirilen ucuz ithal etler neden vatandaşın mutfağına değil de özel şirketlerin kasasına giriyor? Neden ucuz et vatandaşa değil de Köfteci Yusuf'a, Burger King ve McDonald's'ın tedarikçilerine gidiyor?"

"Vatandaş saatlerce kuyrukta bekliyor"

Öztürkmen, “Daha geçen günlerde Erzurum’da -5 derecede saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlarımızın içler acısı hali basına yansıdı. İthal et üzerinden yapılan büyük vurgunun peşini bırakmayacağız” ifadesini kullandı.