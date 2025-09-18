CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultay sloganı bellli oldu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de aldığı ara kararla, 2023 yılında gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nde il başkanı seçilen Özgür Çelik ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Karar doğrultusunda, yerine eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu geçici bir kurul atanmıştı.

Aynı karar kapsamında, il kongresinde kurultay delegesi seçilen 196 kişi de tedbiren kurultay delegeliğinden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişmelerin ardından, söz konusu delegeler olağanüstü kurultayın düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Kurultay 21 Eylül Pazar günü yapılacak

662 kurultay delegesinin noter üzerinden verdikleri imzalarla Çankaya 4'üncü İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuruyla partinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın 21 Eylül Pazar günü Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da yapılması kararlaştırıldı.

Bin 127 kayıtlı delegenin oy kullanabileceği olağanüstü kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Kurultayda, önce kurultay başkanlık kurulu seçimi yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması yapılacak. Bunun ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayı seçim yapılacak.

"Darbeye ve kayyıma hayır"

CHP'nin Cmhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanları ve belediye bürokratlarının tutuklu olduğu ve İstanbul il başkanlığına geçici yönetim atandığı bir dönemde yapılan kurultayın sloganı, "Darbeye ve kayyıma hayır" olarak belirlendi. Genel başkanın konuşacağı kürsünün arkasındaki ekranlarda ve kurultay için hazırlanan yaka kartlarında bu sloganın görünür olunmasına karar verildi.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İstanbul'un 196 kurultay delegesi olağanüstü kurultayda oy kullanamayacak. Genel Başkan Özgür Özel bir gazeteye verdiği röportajda, olağanüstü kurultayın aynı zamanda mevcut yönetime bir güven oyu niteliği olmasından hareketle delege listelerinde olmalarına karşın doğal delegelerin de oy kullanmayacağını açıklamıştı.

39’uncu Olağan Kurultay’ın kasım ayında yapılması planlanıyor

Diğer yandan CHP’nin olağan kurultay takvimi de sürüyor. İl kongrelerinin davanın ertelendiği tarih olan 24 Ekim’den önce sona ermesini planladıklarını belirten kurmaylar, 39’uncu Olağan Kurultay’ın kasım ayının birinci ya da ikinci hafta sonu yapılmasını öngördüklerini belirtiyor.