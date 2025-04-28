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CHP'nin İstanbul'da miting yapacağı üçüncü ilçe belli oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı çarşamba akşamları İstanbul’da düzenlenen mitinglerin üçüncüsü Başakşehir’de yapılacak.

Haber Merkezi
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CHP'nin İstanbul'da miting yapacağı üçüncü ilçe belli oldu
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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonları çeşitli şehirlerde miting düzenlerken çarşamba akşamları da İstanbul’un ilçelerinde halk buluşmalarına devam ediyor.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ikincisi ise Beylikdüzü olmuştu.

Bu çarşamba yapılacak mitingin adresi ise Başakşehir olarak belirlendi. Miting, 30 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da yapılacak.

Kanal İstanbul tartışmaları yaşanırken miting de bu alana yakın İkinci Kısım Mahallesi’nde İETT İşletmeleri Müdürlüğü Boğazköy Peron Amirliği'nde gerçekleştirilecek.

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