Cihantimur davasında çarpıcı iddia! Şükriye Aci'nin aldığı para miktarı ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl arızalanan ATV’sini emniyet şeridine çeken 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci, Op. Dr. Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur’un kullandığı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından Eylem Tok, tam kusurlu bulunan oğlunu da yanına alarak ABD’ye kaçmıştı. Türkiye’nin gündeminden düşmeyen bu olayla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti

Ölen genç adamın eşi Şükriye Aci ve dört yaralı müşteki, “maddi ve manevi zararımız giderildi” diyerek Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmişti. Olay kafaları karıştırmış, Aci'nin babası yaşananlara isyan etmişti.

Bülent Cihantimur ödedi iddiası

Akşam Gazetesi'nin haberine göre Şükriye Aci'nin baba Bülent Cihantimur'dan şikayetini geri çekmesi karşılığında Kadıköy'deki Emlak Konutları'ndan 2 adet 2+1 daire aldığı nakit olarak da 20 milyon TL ödeme aldığı öğrenildi. Şükriye Aci, önce kayınpederinin şikayeti geri çekmek için karşı tarafla pazarlık yaptığını söylemişti.