COVID-19'un yeni varyantı Eris Türkiye'de görüldü mü?

İngiltere'de virüsün alt varyantı Eris'e dair tedirgin eder açıklamalar sosyal medyada paylaşılıyor. Öte yandan Eris'in Türkiye'de görülüp görülmediği ise merak konusu oldu.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama geldi.

Yurt dışında vakaların görüldüğüne dair yoğun bilgi akışı olduğunu belirten Koca, Türkiye'de benzer bir vaka görülmediğini söyledi.

COVID-19'un hala Türkiye'de de görüldüğünü ancak eski kapanma dönemlerine dönmenin söz konusu olmadığını belirten Koca, tedbirlerin alınmasıyla endişelerin ortadan kalkacağını belirtti.

Koca yeni varyant Emi'yle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye'mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar sakın ha bizi asla endişelendirmesin ve asla eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil.

Ve halen Kovid görülüyor mu? Evet görülüyor. Dünyada görülüyor mu? Evet görülüyor. Görüldüğü halde Dünya Sağlık Örgütüne artık bildiriliyor mu? Bildirilmiyor.

Bu dönemde giderek mutasyonlarla her geçen gün etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. O nedenle virülansı artan hastane yatışı daha da arttıran herhangi bir durum söz konusu değil.

Vatandaşımız müsterih olsun, endişelenmesin. Genel koruma, tedbirimiz griple ilgili nasılsa bundan sonraki süreçte aynı şekilde olmalı. Yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan büyüklerimizin özellikle kalabalık ortamlarda, özellikle bir şekilde virüs etkisinde olan vatandaşlarımızdan kendilerini korumak için gayret göstermeleri her zaman yapacağımız bir uygulama."