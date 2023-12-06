Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız İstanbul'da yılda 350 bin konut inşa etmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kentsel dönüşüm düzenlemesinin suistimal edilmeye çalışıldığını belirterek, "Yeni kanunla getirilen düzenlemelerde herhangi bir rant sağlama amacı veya hak sahiplerinin başka bölgeye gönderilmesi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimsenin ülkemizi depreme hazırlamadaki en önemli aracımız olan kentsel dönüşüm projelerini dinamitlemesine ve yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısından sonra yaptığı açıklamada geniş yer verdiği kentsel dönüşüm konusuyla ilgili şunları söyledi:

"Amacımız, İstanbul'da her yıl 350 bin konut inşa ederek, 5 yıl içinde acil dönüşüm gerektiren tüm binaları yenilemektir.

Marmara Bölgesi'nde yaşanan 5,1 büyüklüğündeki hafif sarsıntı bizlere deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Topraklarımızın yüzde 66'sı deprem açısından riskli. Son 1 asırda 6 ve üzeri büyüklükte 231 deprem meydana geldi. 130 binden fazla canımızı toprağa verdik.

6 Şubat'ta 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu coğrafyada yaşamak demek deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve ona göre hareket etmek demektir.

Tek çözüm, depreme dayanıklı binalar yapmaktır. Yani, kentsel dönüşüm adımı. Maalesef ülkemiz uzunca bir süre bu toprakların hakkını vermek yerine hakkına giren bir anlayışla yönetildiği için deprem felaketi göz ardı edilmiştir. Kentsel dönüşüm çalışmalarını bir üst seviyeye çıkarıyoruz.

Güvenli şehirler için tek çare kentsel dönüşümdür. Siyasi çıkarlar için bunu istismar etmek ülkemize ihanettir. Kentsel dönüşüm konusu tartışmasız bir beka meselesidir. Hepsinden önemlisi bu, siyaset, siyasi partiler üstü bir konudur.

Amacımız, İstanbul'da her yıl 350 bin konut inşa ederek, 5 yıl içinde acil dönüşüm gerektiren tüm binaları yenilemektir. Yerinden dönüşüm projesine başvuru sayısı 247 bini buldu. 2024 yılı bütçemizde depremzede şehirlerimizin yeniden inşasına 1 trilyon lira kaynak ayırdık."