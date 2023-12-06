Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Cezayir Filistin davasının önde gelen savunucuları arasında yer alıyor. Gazze ve Filistin davasında desteğimizi iki kardeş ülke olarak teyit ettik.

Pençe harekatları ile teröristleri sınırdan uzaklaştırdık. Teröristlerin üzerindeki baskıyı sürekli artırıyoruz. Terör eliyle ülkemizi sıkıştırmaya çalışanlara seslenmek istiyorum. Suriye ve Irak'ın kuzeyine bir terör yapılanmasına asla izin vermeyeceğiz.

İklim değişikliğiyle mücadelenin yeni sömürü düzenine yol açmamasıdır. Dünyayı en çok kirleten ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla yük alması kaçınılmazdır. Biz bu meselede elimizi taşın altına koyuyoruz.

Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğumuz insanlığın ortak geleceğine katkıda bulunmak adına önemli adımlar atıyoruz. Net Sıfır Emisyon hedefine 2053 yılında ulaşmayı öngörüyoruz. Dubai'de tüm bu konuları ifade ettik. Zirvede Gazze'deki dramı gündeme taşıdık.

Yarın Yunanistan'a gidiyoruz ardından 18 Aralık'ta Macaristan'a ziyaret gerçekleştireceğiz.

Ahlaki olmayan fiyatlandırma yerini rasyonel fiyatlara bıraktı

Hiçbir ekonomik, mantıki ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı.



Enflasyonu yavaş yavaş konrol altına alıyoruz. 2023'ün ilk 9 aylık döneminde yüzde 4.6 büyüme katettik. Kalitel ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizde en küçük sapma yoktur. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda adım adım hedeflerimize ulaşmayı sürdüreceğiz.

Çalışan emeklilerimizin de hesabına 5'er bin TL'yi süratle yatıracağız. Üniversiteli gençlerimize seçim öncesi verdiğiğmiz ücretsiz internet ve teknoloji desteği sözümüzü tuttuk. Doğalgaz tüketim desteğini düzenli yardımlara dahil ettik.

Asgari ücret görüşmeleri

İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek.

İsrailli yöneticiler er ya da geç insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettiği cezaları çekecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır.

İsrail, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Filistin coğrafyasında uyguladığı her zulmün hesabını verecektir. Bundan kaçış yok, Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum.

Batının etekleri altına saklanan İsrail yönetimi, zulmünü ne kadar tırmandırırsa sonuçta ödeyeceği bedeller de o kadar ağır olacaktır.

Kentsel dönüşüm partiler üstü bir konudur

6 Şubat'ta 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu coğrafyada yaşamak demek deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve ona göre hareket etmek demektir. Tek çözüm, depreme dayanıklı binalar yapmaktır. Yani, kentsel dönüşüm adımı.



Maalesef ülkemiz uzunca bir süre bu toprakların hakkını vermek yerine hakkına giren bir anlayışla yönetildiği için deprem felaketi göz ardı edilmiştir.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Güvenli şehirler için tek çare kentsel dönüşümdür.

Kentsel dönüşüm konusu tartışmasız bir beka meselesidir. Hepsinden önemlisi bu, siyaset, siyasi partiler üstü bir konudur."