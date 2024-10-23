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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya'ya gidecek

Türkiye, küresel ekonominin yüzde 25’ini kapsayan ve giderek gelişen BRICS grubuna üye olacak mı? Bu soru gündemdeki yerini korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Rusya’nın Kazan şehrine gidecek. Erdoğan, 2 gün sürecek ziyaretinde katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya'ya gidecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini bu kez Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da sürdürecek.

Erdoğan, Türkiye’nin de olası üyeliğinin gündemde olduğu BRICS’in 16’ncı Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

Türkiye eksenli ve çok boyutlu aktif bir dış politika izleyen Ankara’nın hedefi bölgesel kuruluşlarla angajmanını derinleştirmek.

Türkiye BRICS'e üye olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 2018’de Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki BRICS zirvesine katılmıştı. Şimdi de yeni üyelerle genişlemesi beklenen oluşumla iş birliğini geliştirmek için 2 gün boyunca Rusya’da temaslarda bulunacak.

BRICS’e üye ve davetli ülke liderleriyle aile fotoğrafında yer alacak. Zirve kapsamındaki çalışma toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Kazan'da ikili görüşmeler de yapacak.

Erdoğan, zirve marjında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.
O isimler arasında ev sahibi Rusya’nın lideri Vladimir Putin’in de olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, liderlerle yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dair atılacak adımları konuşacak.

Ayrıca işgalci İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarında devam eden saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara da vurgu yapacak.

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