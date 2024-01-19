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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok değerli bir başlangıç yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaya gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına bir saatten az kala bir video mesaj yayımladı. 

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok değerli bir başlangıç yapıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı’na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin." ifadesini kullandı. 