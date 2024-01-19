Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok değerli bir başlangıç yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaya gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına bir saatten az kala bir video mesaj yayımladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı’na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin." ifadesini kullandı.
Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı’na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 18, 2024
Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. 🚀🇹🇷 pic.twitter.com/T0cU5o4pOF