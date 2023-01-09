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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'EYT düzenlemesini yakında Meclis'e sunuyoruz'

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan 2023 yılının ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı ardından açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;

28 Aralık'ta yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyu ile paylaştık. EYT düzenlemesiyle ilgili yasa teklifi yakında Meclis'in takdirine sunuyoruz.

Rami Kışlası, İstanbul Millet Kütüphanesi olacak. 

Köprü ve otoyallara zam yapılmayacak

Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyunca herhangi bir artışa gidilmeyecek.

Kamu-özel ortaklığı modeli ile hayata geçen ulaştırma modelimiz daha plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk.

Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız."

Ayrıntılar geliyor...

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