Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek teknolojiye 30 milyar dolar teşvik verilecek

Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "En az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımı kazandırmayı hedefliyoruz. 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sözlerimin hemen başında imalat, istihdam, ihracatla, ticaretle, yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkı veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Savunma sanayinden otomotive, kimyadan güneş enerjisi hücrelerine oldukça geniş yelpazedeki şirketlere teşekkürlerimizi bizzat ifade ettik. Bundan sonra da sözlerin yanında olmayı özellikle sizlerin ortaya koyduğu icraatla yanında olmayı sürdüreceğiz, yeter ki siz çalışın, üretim, istihdam sağlayın. Allah'ın izniyle bizi sizlerden hiçbir zaman kimse ayıramayacaktır.

Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara da asla fırsat vermeyiz. Bugünkü toplantımız samimiyetimizin ileri teknolojiye atfettiği önemin sembolüdür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, ekibini kutluyorum."

"Soykırımın önüne 10 aydır geçilemedi"

"İkinci dünya savaşının galiplerinin çıkarlarını korumak amacıyla kurulan mevcut küresel sistem miadını doldurmaya başlamıştır. sadece yakın geçmişte yaşanan krizlere bakmak bile sistemin iflas bayrağını çoktan çektiğini göstermeye yeterlidir. Suriye'deki ihtilaf 13 yıldır sürüyor, Ukrayna'daki savaş devam ediyor, Yemen istikrara kavuşmadan sudan karıştı, Gazze'de 40 bin sivil hayattan koptu, soykırımın önüne 10 aydır geçilemedi."

"Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güven yükseliyor"

"Kalkınma yolculuğumuzu hız kesmeden sürdürüyoruz. Elbette sarsıldık, sıkıntılar yaşadık, fedakarlıklarda bulunmak zorunda kaldık. Hedeflerimizden kopmadık, kopmuyoruz. Küresel ekonomik fırtınadan ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Son dönemde açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yurt dışındaki piyasa aktörlerinin de Türkiye ve Türk ekonomisine güveni yükseliyor. İçeride ekonomi programını kararlılıkla uygularken yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli adımları atıyoruz."

"TOGG'a çamur atanlara rağmen hedefimize ulaştık"

"Togg artık yollarda. Yapamazsınız diyenlere, yapsanız bile satamazsınız diyenlere gurur duymak yerine Togg'a çamur atanlara rağmen hedefimize ulaştık. Togg'da gösterdiğimiz irade diğer sektörlere ilham kaynağı oldu. Kısa süre önce dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi imzaladık. Başka şirketlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Tüm bunlar birer başlangıç. Önümüzdeki dönemde uluslararası doğrudan yatırımlarda daha güçlü canlanma göreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı yatırımın yüzyılı yapmayı hedefliyoruz."

"750 milyon dolarlık finansmanı sanayici kobilerimize sunduk"

"Avrupa Yeşil Mutabakatı, sınırda karbon düzenlemesinin sanayiye ket vurmaması için teşvikleri devreye alıyoruz. 750 milyon dolarlık finansmanı sanayici, KOBİ'lere sunduk. Katma değerli üretimle küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecekleri desteklemeye devam edeceğiz. Türk ekonomisi çok boyutlu dönüşümden geçiyor. Kabuk değiştiriyor. İş dünyamız şunu çok iyi bilsin, bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak. Yüksek teknolojili yatırımlar için davet programıyla yüksek katma değerli üretim kapasitemizi en üst seviyeye taşıyacak süreci başlatıyoruz."

"Yatırım desteğinde 4 nitelik arayacağız"

"HIT-30 programı önemli bir kilometre taşı rolü üstlenecek. Yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yeni yatırımlar için avantajları pekiştirirken 2030'a kadar yüksek teknoloji yatırımının odak noktası haline gelmesi amaçlıyoruz. Yatırımlara nitelikli destekler sağlayacağız. Başlıca 4 nitelik arayacağız. Yeni teknolojileri odağa almasına, rekabet için ekonomik ölçeğe. Teknik yeterliliğe ve teknolojik kazanıma bakacağız. Bu yatırımlara proje bazlı teşvik yanı sıra cazip finansman imkanları sunacağız."

Yatırımcılara 6 maddelik çağrı

"6 maddelik çağrıyı paylaşıyoruz. Birincisi HIT elektrikli araçlar çağrısı. Bu alanda üretim kapasitesini en az yıllık 1 milyona çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde yan sanayisiyle sektörü geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz."

Batarya için 4,5 milyar dolarlık teşvik paketi

"Batarya üretimini diğer öncelikli alan olarak belirledik. 2030'a kadar 80 gigavat kapasite inşa ederek bölgesel üretim üssü olmayı hedefliyoruz. Megavat saat başına 6 bin dolara kadar hibe desteğini içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcılara sunuyoruz."

Çip yatırımına yüzde 40'a varan oranda hibe desteği

"Çip teknojlerinini stratejik önemi artıyor. Bizim de çip tasarlama ve üretme kapasitemizi geliştirmemiz önemli. Çip tasarımı konusunda büyüyen bir ekosisteme sahiptir. Çip çağrısını başlatıyoruz. Çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. Yüzde 40'a varan oranda sermaye katkısı ve hibe desteği içerecek."

Yeşil enerji için destek

"Yeşil enerji başlığı önemli odak alanlarından biri. Güneş hücresi ve paneli, rüzgar türbinlerinin kanat ve jeneratör üretiminde iyi konumdayız. Güneş ve rüzgar teknolojilerine yönelik güneşte 15 gigavatlık hücre yatırımlarına megavat başına 8 bin dolara kadar hibe desteği verilecek, 2,5 milyar dolarlık paketi buluyor. Rüzgar enerjisinde toplamda 1,7 milyar dolarlık kaynak ayırıyoruz."

Ar-Ge merkezi kurana personel gideri desteği

"Son çağrımız da Ar-Ge merkezlerinin Türkiye'ye kazandırılmasını amaçlayan esnek model. Dünyanın en büyük ilk bin firmanın personel giderlerinin yarısını karşılayacağız. En az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımı kazandırmayı hedefliyoruz. 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendiriceğiz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Tarihin en büyük teşvik paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Yatırım taahhütlü avans kredisi programıyla uzun vadeli uygun koşullarda finansmana erişim imkanı sunduk. Ar-Ge'den seri üretim destek mekanizması kurdu. Bugüne kadar desteklediğimiz 175 projeyle 102 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik.

Yükselen yenilikçi teknolojiler çağrısını ilan ediyoruz. Tarihin en yüksek teşvik paketini açıklıyoruz. İşletmeleri yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümlerinde destekleyeceğiz. Finansman ihtiyacı, yer seçimi ve altyapı çalışmalarında yenilikçi yaklaşımları devreye alacağız. Ülkenin potansiyeline güvenen yatırımcıların en güçlü şekilde yanlarında olacağız."