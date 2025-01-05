Erdoğan, 'Çok şikayet alıyorum' dedi partilileri uyardı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki AK Parti Rize 8'inci Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Konuşmasında, memleketine olan sevgisini vurgulayan Erdoğan, “Değerli yol arkadaşlarım, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Rize’mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi muhabbetle kucaklıyorum. Suyuna, havasına vurgun olduğum, insanına aşık olduğum, baba yurdum Rize’de bizleri buluşturan Rabbime hamdolsun” ifadelerini kullandı.

Partisinin il kongresinde konuşan Erdoğan, görevi devralanlara başarılar dileyerek, "Hizmet aşkıyla bayrağı devralan kardeşlerime başarılar, nöbeti devreden kardeşlerime ise emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Çok şikayet alıyorum"

Kendisine çok sayıda şikayet ulaştığını belirten Erdoğan, "AK Parti böyle olamaz" dedi. Bir dava partisi olduklarını savunan Erdoğan, "Aksi takdirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla göz yummadığımız bir durumdur" şeklinde konuştu.

"Aksi takdirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz"

Bazılarına bu söylediklerim zor görünebilir ama bilin ki bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri burada haykırmam lazım, hepinizin bilmesi lazım. AK Parti bir dava partisidir. Bunları herhangi bir kazanç, mevki beklentisi içerisinde değil davamızın bize yüklediği sorumluluk gereği yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla göz yummadığımız bir durumdur. Ticarethane gibi olan çok sayıda parti, STK ve belediye zaten var. Ama AK Parti böyle olamaz.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

"Canımdan vazgeçerim, Rize’den vazgeçmem"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de yaptığı konuşmada memleketine olan bağlılığını vurguladı. Erdoğan, “Canımdan vazgeçerim, vazgeçmem Rize’den. Siz kalbinizle ve desteğinizle yanımızda oldukça kazanmadık mücadele bırakmayız. Karadeniz tükenir ama Rize'nin davasına, milletine, Türkiye’sine olan sevdası asla tükenmez" dedi.

Ülkeye hizmet yolunda daha gidilecek çok yol olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bugüne kadar dosta da düşmana da karşı sizin yüzünüzü kara çıkarmadık. Türkiye’yi üçüncü dünya ülkesi konumundan alıp, dünyanın en güçlü ve sözü dinlenen ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye Yüzyılı’nda da aynı Karadeniz azmiyle çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Türkiye yüzyılı ile çıtayı daha yukarı taşıdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlarla bölgesel ve küresel meselelerde belirleyici bir rol üstlendiğini belirterek, "Ülkemizi 2023 vizyonu ile buluşturmak bize nasip oldu. Türkiye Yüzyılı ile de çıtayı biraz daha yukarı taşıdık. Attığımız her adım, Türkiye Yüzyılı’nın yapı taşları mahiyetindedir" dedi.

2053 ve 2071 hedeflerine de mevcut kadronun ulaşacağını vurgulayan Erdoğan, "Biz, birileri gibi içi boş palavralar atmıyoruz. Emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere asla güvenmiyoruz. Bizim referansımız, medeniyet birikimimiz, yarım asrı bulan şahsi siyasi mücadelemiz ve 22 yıldır ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerdir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin en büyük sorunu tatlı su siyasetçisi tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin en büyük sorunu tatlı su siyasetçisi tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Kayda değer hiçbir iş yapmadan sadece lafla, polemikle, yalan yanlış sosyal medya paylaşımları ile siyasetçilik oynayan bu tipler maalesef bizim aramıza da sızabiliyor.

Bunları da görmezden gelmeyelim. Bizim siyasetimizde bu anlayışa da bu anlayışla başka ajandalar peşinde koşanlara da yer yoktur.

Şunu lütfen bir an olsun aklınızdan çıkarmayın sorumlu olduğunuz yerin caddelerine, hanelerine iş yerlerine, haftanın her günü ve günün 24 saati hakim olmadan vaziyet etmeden işinizin hakkını veremezsiniz.

Küresel medyanın, sosyal medyanın desteği ile milletimizin zihnine yalan, yanlış, haddinden fazla büyütülmüş sıradan faaliyetleri sinsice işlerler. CHP’li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler acısı hali ortadayken onların müsebbiplerini allayıp pullayıp kazarlar. " ifadelerini kullandı

"AK Parti’de görev alan herkes ateşten gömlek giyiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının her kademesinde görev alan herkesin büyük bir sorumluluk taşıdığını belirterek, “Partimizin her temsilcisi aslında ateşten bir gömlek giyiyor” dedi.

Dünyada ve bölgede kritik gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Erdoğan, “Bugün, tarihe not düşmek, tarih yazmak için büyük bir fırsat var. Kongrelerde görev alan kardeşlerimin bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"309 milyar TL kamu yatırımı yaptık"

Her şeyimizle yaptığımız gibi Rize’mize 22 yılda kazandırdığımız yatırımları ana hatları ile hatırlatmak istiyorum. 22 yılda toplam 309 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık.

Adalette 1.1 milyar TL, eğitimde 13 milyar TL, gençlik ve sporda 6 milyar LL, sosyal yardımlarda 21 milyar TL, sağlıkta 5 milyar TL, çevre ve şehircilikte 4.5 milyar TL, ulaştırmada 134 milyar TL, tarım ve ormanda 44 milyar TL, sanayi ve teknolojide finansman destekleri ile beraber 8.5 milyar TL, enerjide kamu ve özel sektör olarak 30 milyar TL, kültür ve turizmde 1 milyar TL, çalışma ve Sosyal Güvenlikte 3 milyar TL yatırım yaptık.

‘5 Millet Bahçesi projemiz bulunuyor’

Rize’de 5 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Güneysu millet bahçemizi tamamladık. Rize ve İyidere millet bahçemizin yapımı sürüyor.

Rize’miz ilk defa demiryolu ile tanışacak. Yıllık 3 milyon ton genel kargo,8 milyon ton dökme yük, 100 bin araç Ro-Ro kapasitesi ile bölgemizi bir lojistik merkezi haline getirecek Rize İyidere Lojistik Limanı’nın yapımı sürüyor.