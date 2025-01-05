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Kandilli duyurdu! Marmara Denizi'nde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu! Marmara Denizi'nde deprem
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 8.0 km olarak ölçüldü.

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