Kandilli duyurdu! Marmara Denizi'nde deprem
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 8.0 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 5, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/gdphv4cWUG
05.01.2025, 12:39:19 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 8.0 km#Kandilli
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