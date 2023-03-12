Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi'nde muhtarlara hitap etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada depremde alınan tedbirleri sıralayarak, "Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır" ifadesini kullandı.



Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Devletin ve milletin imkanlarının tamamının deprem bölgesi için seferber edildiğinden kimse şüphe etmesin.



Acil ihtiyaç olan 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını 1 yıl içinde bitirecek planlamayla yolumuza devam edeceğiz.



Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır.

İlk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bize sunduğu güven, huzur ve refah çatısına daha sıkı sahip çıkmalıyız.

Coğrafyamızda asırlarca oynanan oyunları artık çöpe atma, kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir.

Cumhuriyetimizin yeni asrını, hayallerimizin peşinde, vizyonumuzu inşa ederek, programlarımızı uygulayarak Türkiye Yüzyılı haline getirmekte kararlıyız."



