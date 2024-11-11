Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaları yürürlüğe koyduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını engellemesine dair sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, Netanyahu yönetiminin Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken, Gazze'ye yardım ulaştırılmasına dahi tahammül göstermediğini belirtti. Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için uluslararası camiayı harekete geçmeye çağıran Erdoğan, "İnsani yardımlar aylardır Mısır'da bekletiliyor. Bu yardımların acilen Gazze'ye ulaştırılması için çözüm yolları bulmamız şarttır," ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Gazze'ye desteğine vurgu yapan Erdoğan, bugüne kadar 84 bin tondan fazla insani yardım gönderdiklerini ve İsrail'in engellemeleri kaldırması durumunda çok daha fazlasını göndermeye hazır olduklarını söyledi. Türkiye'nin insani yardımları bölgeye ulaştırmak için her türlü çabayı göstereceğini belirten Erdoğan, dünya liderlerini de Gazze'ye yönelik yardımların engellenmemesi için sorumluluk almaya davet etti.

"Bu gidişat engellenmelidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin’deki krizin geldiği noktayı değerlendirdi. Erdoğan, İsrail'in amacının Gazze'ye yerleşmek, Batı Şeria'daki Filistin varlığını sona erdirmek ve nihayetinde bölgeyi ilhak etmek olduğunu belirtti. "Bu gidişat engellenmelidir," diyen Erdoğan, Batılı ülkelerin İsrail’e askeri, siyasi, ekonomik ve moral açıdan her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Müslüman ülkelerin yetersiz tepkisi nedeniyle Filistin’deki durumun bu aşamaya geldiğini ifade etti.

Erdoğan, Filistin'de "soykırım suçu işleyenlere" karşı uluslararası toplumun zorlayıcı tedbirler alması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’nin bu konuda eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi. Erdoğan, "Görüş ve tutum farklılıklarının ortak davamızda bizlere engel olmasına izin veremeyiz," diyerek, Müslüman ülkelerin Filistin davası etrafında birlik olmalarının önemine değindi.

“İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaları yürürlüğe koyduk”

Erdoğan, "İsrail'e silah ambargosu uygulanması, ticaretin durdurulması ve tecrit edilmesi son derece mühimdir. İsrail'e silah satışının durdurulması girişimimize 52 ülke ve 2 uluslararası teşkilat destek vermiştir. İsrail aleyhine UAD'da açılan davaya teşkilat üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz. Türkiye olarak İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaları yürürlüğe koyduk." dedi

"9 ülke daha Filistin'i tanıdı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümün sağlanması konusunda kararlılığını yineledi. Mevcut İsrail hükümetinin rızasıyla bu çözüme ulaşmanın imkansız hale geldiğini belirten Erdoğan, bu şartlar altında daha fazla ülkenin Filistin’i tanımasının teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "7 Ekim’den bu yana 9 ülke daha Filistin’i tanıdı. Güvenlik Konseyi’ndeki direncin aşılmasıyla Filistin Devleti’nin Birleşmiş Milletler üyesi olduğu günleri göreceğimize inanıyorum," dedi.

"İki devletli çözüm için atılan adımları destekliyorum"

İki devletli çözüm için atılan adımların desteklendiğini belirten Erdoğan, 30-31 Ekim'de Riyad’da düzenlenen Uluslararası İttifak Toplantısı’na 90’ın üzerinde ülkenin katılmasının ümit verici olduğunu ifade etti. Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Filistin meselesinde tek ses olmasını tüm dünyaya göstermesini rabbimden niyaz ediyorum," diyerek Filistin davasında birlik çağrısında bulundu.