Vinter, satış partnerliği için Ezcacıbaşı Bilişim ile anlaştı

İZMİR / EKONOMİ

Tohum öncesi yatırımını 2023 yılında alan ve bu sene Londra’da kurulan Yapay Zekâ Tabanlı İşe Alım Platformu Vinter, Eczacıbaşı Bilişim ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Bu ortaklık ile işe alım süreçlerinde yapay zekâ teknolojilerinin kullanımının artması ve pazarda büyüme hedefleniyor.

1989 yılında kurulan Eczacıbaşı Bilişim, yenilikçi ve güvenilir teknoloji çözümleri ile müşterilerinin iş süreçlerini optimize ederek, dijital dönüşümde onlara rehberlik ediyor. Dijital çağın olanaklarını herkes için erişilebilir kılma amacıyla, yeni nesil teknolojilerle kendi ürün ve hizmetlerini geliştiren Eczacıbaşı Bilişim, işe alım süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan yeni nesil işe alım platformu Vinter’ın resmi satış partneri oldu.

Eczacıbaşı Bilişim ile gerçekleştirdikleri işbirliğinden duydukları memnuniyeti belirten Vinter Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yeniçare, şirketlerin yüzde 37’sinin yapay zekâyı kullandığını belirterek, yeni nesil işe alım platformu Vinter ile 9 kat daha hızlı işe alım ve yüzde 80 maliyet tasarrufu sağlanmasının mümkün olduğunu belirtti.

Yeniçare, “Bu iş birliği ile Eczacıbaşı Bilişim, Vinter Yapay zekâ işe alım platformunun hem Türkiye geneli hem de yurt dışında satışını gerçekleştirecek. Vinter ve Eczacıbaşı Bilişim, yapay zekâ ve dijital dönüşüm alanındaki bilgi birikimlerini birleştirerek, işe alım süreçlerinin geleceğini şekillendirecek. Vinter’ın pazardaki gücü artarken, daha geniş bir kitleye hitap etmeye başlayacağız. Yurt dışında daha hızlı büyüyeceğini düşündüğümüz Vinter, Türkiye’de de yoluna büyüyerek emin adımlarla devam ediyor. Sektör öncülerinin tercihi olan Vinter, Eczacıbaşı Bilişim’in güçlü altyapısı ve geniş müşteri ağı ile daha geniş bir kitleye ulaşma potansiyeline sahip. Vinter’ın iki yıl içerisinde 500 şirket tarafından kullanılmasını ve 1,5 milyon adaya ulaşmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Vinter’ın özellikleri arasında; esnek ve kendi işe alım sürecinizi uyarlayabileceğiniz bir yapı, soru seti yönetimi, teknik yeterlilik, yetkinlik envanteri, yabancı dil yetkinliği, gelişmiş analitikler içeren dashboardlar, entegrasyonlar ve yapay zeka destekli aday değerlendirmeleri bulunuyor.