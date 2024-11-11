İzmir, Dünya Robot Olimpiyatları’na hazırlanıyor: 90 ülkeden 3 bin 500 kişi katılacak

İZMİR / EKONOMİ

Dünya Robot Olimpiyatı (WRO) 2024 Türkiye Uluslararası Finali ile dünyanın dört bir yanından bilim ve robotiğe meraklı çocuklar ve gençler İzmir’de buluşacak. WRO 2024 Türkiye Uluslararası Finali’nde, çocuklar ve gençler, robotik teknolojilerle ilgili bilgilerini genişletirken aynı zamanda farklı yerlerden gelen yaşıtlarıyla tanışıp fikir alışverişinde bulunacak. 28-30 Kasım tarihleri arasında Fuar İzmir’de yapılacak olimpiyatta, 90 ülkeden, 562 takım, 3 bin 500 katılımcı yer alacak.

Bu yıl “Earth Allies” teması altında düzenlenecek finalde, bir yandan dünyanın sınırlı kaynaklarının verimli ve adil kullanımına odaklanan katılımcılar, diğer yandan da doğal afetler yaşanmadan ve yaşandıktan sonra robotik çözümlerden nasıl faydalanabileceğine dair önerilerini paylaşacak. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek organizasyon, sadece bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda kültürel çeşitlilik ve iş birliği bilincini de artıracak.

Tugay: İzmir olarak gururluyuz

İzmir olarak, bilimsel merakın ve öğrenmenin gelişmesine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bilim ve teknolojiye verdiğimiz önemin bir yansıması olan bu etkinlikte, İzmir’e gelen her bir katılımcının aynı zamanda kültürümüzü ve şehrimizin güzelliklerini tanımaları da en büyük temennimiz” dedi.

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir de etkinliğin çocukları ve gençleri STEAM (fen, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik) alanlarında güçlendirecek bir fırsat sunduğunu belirterek, katılımcı öğrenciler, doğa ile uyum içinde yaşamanın yollarını keşfederek gezegenin sürdürülebilirliğine katkı sunan robotik çözümlerini paylaşacak” diye konuştu.