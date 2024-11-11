AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Melekoğlu, güven tazeledi

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen AK Parti Kocasinan 8’inci Olağan İlçe Kongresi’ne AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S.Bayar Özsoy ve Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan ilçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise teşkilatların güçlü bir şekilde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. Akar, “Bizim mücadelemiz teröristlerle. Bunların arkasında kim olursa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar. Allah’ın izniyle ve sizlerin duası ile bizleri durduramayacak ve yıldıramayacaklar. En son terörist etkisiz hale getirilmek suretiyle bu asil milleti ve sizleri terör belasından kurtaracağız” dedi.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu da her koşulda çalışmaya devam edeceklerine söz vererek, “Kocasinan büyük bir coğrafya. Siyasette nasip ve kısmet işi. Ne demiş atalarımız, ‘Allah kısmet ederse bir kulunun işini, mermere geçirir dişini. Allah istemezse o kulunun işini muhallebi yerken kırar dişini.’ Makam ve mevki fark etmeden ister bakanlık, ister vekillik, ister il veya ilçe başkanlığı, ister mahalle başkanlığı ne olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle yol yürümek nasip oldu ya, bunun için şükürler olsun diyorum” dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.