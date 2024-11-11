Ekonomi muhabirleri, İKÇÜ’de geleceğin iletişimcileriyle buluştu: ‘Mesleğe öğrenciyken başlayın’

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD), “EMD Medya Okulu Anadolu’da” isimli AB Projesi’nin İzmir ayağı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü EMD İzmir Şube Başkanı Murat Demircan’ın yaptığı panelde, ekonomi gazetecileri, genç iletişimcilerle deneyim paylaşımında bulundular.

Etkinliğin açılışında, EMD’nin Türkiye’de etik kuralları belirleyerek uygulamaya koyan ilk meslek örgütlerinden olduğunu vurgulayan EMD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kıvanç, İzmir’in Türk basın tarihinde her zaman önemli bir yer tuttuğunu dile getirirken, İKÇÜ Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirkıran, İzmir’in ilk ekonomi gazetesinin yayınlanması başta olmak üzere Türk ekonomi basını açısından ilkleri temsil ettiğini söyledi.

Vahap Munyar: Önemli olan kaliteli işler çıkarmak

Ekonomi muhabirliğinde uzmanlaşmanın kapılar açacağını vurgulayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, “Bir yerlerde, işin bir yerinden başlamak iyi bir şey. Öğrencilik döneminde insan olumsuzluklara katlanabilir, ancak diplomayı aldıktan sonra beklentiler yükseliyor. Bu nedenle henüz öğrenciyken mesleği yapmaya başlamalısınız” dedi.

Alaattin Aktaş: İyi iletişim kuramayan, gazeteci olamaz

Gazeteciliğin temelde meraklı olmakla başladığını dile getiren Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yazarı Alaattin Aktaş, “Gazeteciliğin karşılığı para değil, çoğu zaman iyi niyettir. O kadar geniş bir kitleye ulaşıyorsunuz ki bunun karşılığı para olamaz. Gazetecilik, insan biriktirme sanatıdır. Dost edinin ve güven verin” dedi.

Falih Alıcı: Hedef kitle ve üsluba önem verin

Gazeteciliğin temelinin radyoya dayandığını dile getiren TRT Radyo1 Ekonomi Günlüğü Programı Yapımcısı Ahmet Falih Akıcı, “Radyo, bir müzik kutusu değil, önemli bir iletişim aracı. Yayıncılıkta en önemli noktalardan biri hedef kitlenizi doğru belirlemek” diye konuştu.

Seda Gök: Habere hazırlıklı gitmek, iletişimi güçlendirir

Habercinin kendisine yatırım yapması gerektiğini vurgulayan Ticaret Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Seda Gök, “Her zaman ‘buradan ne öğrenebilirim?’ mantığıyla hareket ederken, en önemli noktalardan biri de zaman yönetimini yapabilmek. Özel bir röportaja hazırlıklı gitmek, hazırlanan başlıklar üzerinden haber kaynağıyla iletişimi güçlendirirken, güvene dayalı bir sürece ilerletir” dedi.

Tolga Albay: Gazetecilik bitmedi, kabuk değiştirdi

Ekonomi muhabirliğinin analitik düşünme yetisi kazandırdığını söyleyen Anadolu Ajansı Başmuhabiri Tolga Albay, ‘gazeteler bitecek’ söylemlerine karşın, gazetelerin bitmediğini ve kabuk değiştirdiğini belirterek, “Dijital medyanın kodlarına adapte olmalısınız. Artık, eğitim almış, kendisini geliştirmiş insanlar sosyal medya üzerinden içeriklerini kitlelere ulaştırabiliyor” ifadelerini kullandı.