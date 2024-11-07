Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya İsrail uyarısı: Destek verenler suçların ortağıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da gerçekleştirdiği konuşmada, dünya ve Türkiye gündemindeki önemli konuları ele alarak Avrupa ülkelerine yönelik çağrılar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB üyeliği sürecinin yıllardır engellenmesinin mantıklı bir gerekçesi olmadığını vurguladı. Erdoğan, terörizme karşı işbirliği ve dayanışmanın önemini belirterek, terör örgütlerine karşı fark gözetmeksizin mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerinin her geçen gün derinleştiğine dikkat çekerken, diplomasiye daha fazla alan bırakılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmelerinin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'yı kabul ettiğini ve diplomasiye yönelik mesajlar verdiğini aktardı.

"İsrail'e baskı yapılması gerek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki 1 yıldır süren soykırımı insanlığın ortak utancı olarak nitelendirirken, Batı Şeria ve Lübnan’a yönelik saldırıların da gayriahlaki ve gayrihukuki olduğunu belirtti. Erdoğan, 50 bine yakın can kaybının olduğu bu süreçte ateşkesin bir an önce sağlanması ve yeterli insani yardımın bölgeye ulaştırılması için İsrail’e baskı yapılması gerektiğini ifade etti. İsrail’in saldırganlığını kayıtsızca destekleyenlerin, işlenen suçlara ortak olduklarını vurgulayan Erdoğan, PKK ile mücadelede Avrupalı ortaklardan somut işbirliği talep etti. Ayrıca, FETÖ’nün etkin olduğu Avrupa ülkelerinden adli ve idari işbirliği beklentilerini dile getiren Erdoğan, Filistin’i henüz tanımayan ülkelere de bu adımı atmaları çağrısında bulundu.

Aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan, zirvede açılış oturumu ve ardından kapalı formatta gerçekleştirilen ara toplantıların ardından aralarında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de yer aldığı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Zirvenin sonunda liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.