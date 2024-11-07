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Muğla'da yolcu otobüsü alev alev yandı! Olay anı kameralara yansıdı

Muğla'da, hareket halindeyken motor kısmında yangın çıkan yolcu otobüsü, alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi
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Muğla'da yolcu otobüsü alev alev yandı! Olay anı kameralara yansıdı
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Çanakkale'den Muğla'nın Menteşe ilçesine seyir halinde ilerleyen 10 HF 275 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında, saat 15.00 civarında dumanlar yükselmeye başladı.

Alevler tüm otobüsü sardı

Muğla-Antalya kara yolunun Sakar Geçidi'nde, yangını fark eden şoför otobüsü hemen durdurarak yolcuları tahliye etti. Kısa süre içinde alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Neyse ki, olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta ciddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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