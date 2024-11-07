GEBKİM OSB, depreme karşı tedbirini aldı

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Türkiye ekonomisi ve ihracatına katma değeri yüksek ürünlerle önemli katkılar sağlayan kimya sektöründen dev firmaların Kocaeli’de kümelendiği, Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si olan GEBKİM, başta deprem olmak üzere afet ve acil durumlara hazırlık konusunda da öncü bir rol üstleniyor. GEBKİM OSB ve GEBKİM Müteşebbis Heyeti tarafından kurulan GEBKİM Vakfı, 6 Şubat depremlerinde bölgenin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli katkılar sağlamıştı. GEBKİM OSB bünyesinde kurulan 27 kişilik GEBKİM Arama ve Kurtarma Ekibi, olası bir depremde kullanılmak üzere gerekli tüm araç, gereç ve ekipmanları içeren deprem konteynerleri oluşturdu. Ekiplerin tam donanımlı çalışmasına imkan veren ileri seviyedeki modern ekipmanların yanı sıra iş makineleri, farklı amaçlara yönelik çadırlar ve deprem konteynerleri oluşturdu.

Arama ve Kurtarma Ekibi, deprem hazırlıkları konusunda bilgilendirilmelerde bulundu

GEBKİM Kimya İhtisas OSB tarafından gerçekleştirilen etkinlikte; bölgede faaliyetlerini sürdüren firmalar ve çalışanlarının deprem hazırlıkları konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla deprem konteynerleri ve ekipmanları tanıtıldı. Alanda; GEBKİM Afet Koordinasyon Merkezi, GEBKİM İtfaiye Arama Kurtarma Aracı, Acil Müdahale Çadırı, Barınma Çadırları ve çok önemli olan Kimyasal Arınma Çadırı sergilendi. İki deprem konteynerinde aralarında Sismik Akustik Dinleme ve Enkaz Altı Arama Cihazı, Termal Kameralar, Yılan Kamera, Kırıcı Deliciler, Bataryalı Ayırıcı Kesiciler, jeneratörler ve aydınlatma ekipmanları, ışıldaklar gibi 120’den fazla arama kurtarma ekipmanları yer aldı. Etkinlik alanında ayrıca iş makinaları, itfaiye arama kurtarma araçları ve forkliftler de hazırdı. GEBKİM Arama ve Kurtarma Ekibi ile GEBKİM İtfaiyesi ekipleri, çalışanlara deprem araç, gereç ve ekipmanlarının kullanımı konusunda eğitimler de verdi.

“Her fabrika bir kaledir”

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, sanayinin depreme hazırlanması ve OSB’lerin de bu hazırlıklara liderlik etmeleri büyük önem taşımaktadır diyen GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Acil Müdahale Yazılımı projesini devreye alarak, bu kapsamda şimdiye kadar 2 bin kişiye eğitim verdiklerini belirtti. OSB’lerin depremlerde üstendiği role dikkat çeken Vefa İbrahim Aracı, şu açıklamalarda bulundu: “Dört bir yanı fay hatları ile örülü ülkemizde deprem hayatımızın bir gerçeği. Ülke olarak çok büyük acılar yaşadığımız depremlerden gerekli dersleri alarak afetlere hazırlık konusundaki çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Depremin olmasını önleyemeyiz ancak olası kayıp ve hasarları en aza indirmek elimizde. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Her fabrika bir kaledir” sözü çok kıymetli ve bizler de sanayi bölgelerimize bu gözle bakmalıyız.”

“OSB’ler deprem ve diğer afetlerde organize olma yeteneğine sahiptir”

Türkiye ekonomisi ve sanayine önemli katkılar sağlayan OSB’miz, kurumsal yapısı ve ileri görüşlü vizyonu çerçevesinde afetlere ve acil durumlara hazırlık çalışmalarına uzun zamandır hazırlanmaktaydı diyen Aracı, “6 Şubat depremleri sonrası ise bu konudaki çalışmalarımıza hız kazandırdık. GEBKİM OSB ve GEBKİM Vakfımız, Kahramanmaraş ve Hatay’da deprem yaralarının sarılmasına önemli katkılar sağladı. Organize sanayi bölgeleri, deprem ve diğer afetlerde oluşturdukları sinerji ve güçlü altyapılarıyla hızlı hareket edebilme ve organize olma yeteneğine sahipler. Arama kurtarma çalışmalarından deprem sonrasında yapılacak çalışmalara kadar birçok alanda sanayicilerimizin hazırlıklarını tamamlamaları hayati önem taşıyor. Sanayiciler olarak çalışanlarımıza, halkımıza ve ülkemize karşı sorumluluklarımız var. GEBKİM Kimya İhtisas OSB yönetimi olarak her alanda olduğu gibi bu konuda da örnek ve öncü olmak hedefindeyiz” şeklinde konuştu.

GEBKİM’in çalışmalarının örnek olması gerektiğini belirten AFAD Eğitim Sorumlusu Selim Biçer, “Afet konusu sadece AFAD’ın konusu olmamalı. Her kurumun gündemi ve sorumluluğu olmalı. GEBKİM’in bu çalışmasını önemli buluyoruz ve OSB’mize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ekiplerin ne kadar gayretli ve istekli olduğunu burada gördük” dedi.