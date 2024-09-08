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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin açıklaması: En ağır cezayı alacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından canice öldürülen Narin ile ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." dedi

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin açıklaması: En ağır cezayı alacaklar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin açıklaması geldi. Erdoğan, "Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının detayları şu şekilde:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bu sabah na'şına ulaşılan Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin'in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."

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