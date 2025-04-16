Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'in kızı ve Pervin Buldan'a ‘geçmiş olsun’ telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınların telefonda geçmiş olsun dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Önder'in kızı Ceren Önder ile dün gece ve bugün telefonda görüştü.

Önder için geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini belirtti.