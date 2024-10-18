Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı belli oldu

2025 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi’nin kurumlara ait ayrıntılı kitapçıkları TBMM’ye sunuldu. Cumhurbaşkanlığı’na 2025 yılı merkezi bütçesinden, 16 milyar 928 milyon 146 bin lira ödenek ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşı 55 bin lira arttı

Bütçe teklifinde; Cumhurbaşkanı’nın maaşının bulunduğu ''Cumhurbaşkanı ödeneğine'' ise 2 milyon 856 bin lira ayrıldı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşı aylık 183 bin liradan 238 bin liraya çıkarak yüzde 30 zamlandı.

"Cumhurbaşkanı ödeneği" 2026 yılı için tahmini 3 milyon 142 bin lira, 2027 yılı içinse 3 milyon 456 bin lira öngörüldü. Cumhurbaşkanlığı’nın önümüzdeki yılki “temsil ve tanıtma giderleri” için 255 milyon TL ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın “Kar amacı gütmeyen kuruluşlara” yapacağı transferler için 65 milyon TL, “hane halkı ve işletmelere” yapacağı transferler için ise 36 milyon lira bütçe verildi.