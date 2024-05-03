Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Yılmaz ve Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda bir araya geldi.

Toplantıda, "KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme ve Donmuş-Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesindeki mutabakat zaptı Yılmaz ve Üstel tarafından imza altına alındı.

İmza töreni sonrasında konuşan Yılmaz, KKTC'de üretilen Narenciye ürünleri için ilk etapta 15 bin ton, orta vadede 40 bin ton kapasiteli bir soğuk hava deposu inşa edildiğini aktararak, son teknolojiyle donatılacak tesisin, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çevre ve iklim dostu şeklinde tasarlandığını söyledi.

Projenin güneş enerjisi kullanılarak yeşil dönüşüm için de örnek bir proje olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu mutabakat zaptıyla hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin can damarlarından biri olan narenciye sektörüne verdiğimiz desteği sürdürecek hem de narenciye ticaretinde üreticinin mevsimsel sorunlardan en az etkilenmesini sağlayacağız. Proje özellikle Güzelyurt Bölgesi başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm üretici ve ihracatçılara hizmet edecek. Ayrıca projenin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) işbirliğiyle gerçekleştirilmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle projeye güçlü bir destek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, sahaya gidip teknik çalışmalar yapan ekibe huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bütün kurum ve kuruluşlara emeği geçen Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tüm taraflara teşekkür ediyorum."

Bugünkü görüşmede Başbakan Üstel ile Türkiye ve KKTC arasındaki güçlü kardeşlik bağlarını bir kez daha vurguladıklarını aktaran Yılmaz, Kıbrıs meselesinde halihazırda bulunulan aşamayı ele alarak gelecek döneme yönelik öngörüler ve öncelikler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Yılmaz, görüşmede, uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına reva gördüğü haksız, hukuksuz, insanlık dışı izolasyona rağmen KKTC'nin kalkınması amacıyla yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdiklerini anlatarak, bu çerçevede geçen sene imzalanan 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projelerin bir kez daha üzerinde durduklarını ifade etti.

"Kıbrıs adasında çözüm, bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulunacaktır"

Yakında imzalanması öngörülen 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasına yönelik çalışmaları da KKTC Hükümeti'yle işbirliği halinde, hız kesmeden sürdürdüklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kıbrıs meselesini, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde adil, kalıcı ve adanın gerçeklerini temel alan bir çözüme kavuşturma yolunda, ülkemiz tüm gayretiyle çalışmaya devam edecektir. Sayın Başbakan ile bu konudaki fikir ve gönül birliğimizi de bir kez daha teyit ettik. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin, Kıbrıs meselesi konusunda atadığı şahsi temsilcinin temaslarını ele aldık. İki taraf arasında yeni, resmi çözüm müzakerelerinin başlamasına yönelik ortak bir zemin bulunmadığı gerçeğinin şahsi temsilci tarafından kayıt altına alınmasının öneminin bir kez daha altını çizdik. Bu çerçevede Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının, bir diğer ifadeyle egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözüme giden yolu açacaktır. Bu konuda da fikir birliğimizi bir kez daha ortaya koyduk. Bunun tezahürü de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle doğrudan ticaret, doğrudan uçuşlar ve doğrudan temasların yolunun açılmasıyla sağlanabilecektir. Ancak artık tüketilmiş olan iki kesimli, iki toplumlu federal modelin masada olmadığını da bir kez daha vurgulamak isterim. Kıbrıs adasında çözüm, bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulunacaktır. Tarımıyla, turizmiyle, ekonomik kalkınma mücadelesinde de hak ve hakkaniyet mücadelesinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz."

Törene, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.