Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu! Bakanlıktan açıklama geldi
Mardin Artuklu'da başından vurulmuş Danıştay Tetkik Hakimi A.H. hakkında Adalet Bakanlığı kaynakları açıklamada bulundu. Bakanlık, hakimin intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Mardin'in Artuklu ilçesine Kurban Bayramı vesilesi ile gelen Danıştay Tetkik Hakimi A.H. kaldığı otel odasında başından vurulmuş halde bulundu.
42 yaşındaki Hakim A.H'nin odasına silah sesi nedeniyle gelen otel görevlileri, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi yaptıktan hakimi ambulansla özel bir hastaneye sevk etti.
Hakim A.H'nin yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Adalet Bakanlığı da hakimin vurulması hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, hakimin yaşamına son vermeye çalıştığını açıkladı:
"Danıştay Tetkik Hakimi A.H. Mardin’de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir."