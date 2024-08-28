Danıştay'dan Ekrem İmamoğlu kararı: Fatih tablosuyla ilgili tartışmalara son nokta

Danıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) satın aldığı ve tartışmalara yol açan İtalyan ressam Gentile Bellini’ye ait orijinal Fatih Sultan Mehmet tablosu hakkında karar verdi.

Tablo orijinal kararı

Danıştay, tablonun orijinal olduğunu tespit etti ve herhangi bir hukuki sorun bulunmadığını ortaya koydu.

Soruşturma izni taleplerine red

Danıştay’ın kararının ardından soruşturma izni talepleri de reddedildi.

İBB’den açıklama

Medyascope'nun haberine göre İBB, Danıştay’ın kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti, tablonun orijinalliği konusunda yaşanan tartışmalara son noktayı koyan bu kararın, İBB’nin sanat koleksiyonuna ve kültürel mirasına olan bağlılığını teyit ettiğini söyledi.

İBB, Fatih Sultan Mehmet tablosunu ne kadara almıştı?

Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek, 4 yıl önce Londra'da yapılan açık artırmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplamda 935 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon lira) ödenerek satın alınmıştı.

İBB, tablonun açık artırma fiyatı olan 770 bin sterline ek olarak, müzayede evi komisyonu olarak da 165 bin 250 sterlin ödemişti. BBC Türkçe'ye açıklama yapan, Christie's müzayede evi yetkilileri tablonun toplam satış bedelinin 935 bin 250 sterlin olduğunu ifade etmişti.

Valilik soruşturmaya izin vermemişti

2020’de satın alınmasının ardından bir vatandaşın yaptığı başvuru üzerine inceleme başlatılmıştı. İstanbul Valiliği’nin 22 Aralık 2020 tarihinde İBB Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma izni talebinde bulunduğu belirtilerek, iddia konuları hakkında İstanbul Valiliği tarafından yapılacak işleme esas teşkil edecek ayrıntılı yazının valiliğe gönderilmesi istenmişti. Yazışmalar ve incelemelerin ardından valilik, soruşturmaya izin vermemiş ve dosya kapanmıştı.

Bakanlık inceleme başlatmıştı

2022'de ise Fatih Sultan Mehmet tablosunun satın alımı ile ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ön inceleme başlatmıştı. Mülkiye Müfettişliği “bilgi-belge” talebi ile 27 Aralık 2022 tarihinde İBB Başkanlığı’na yazı göndermişti.

Mülkiye başmüfettişi Arif Yıldırım’ın daha önce de konuyla ilgili 3 kez sözlü talepte bulunup inceleme yaptığı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenilmişti. İBB Meclisinde de tablo için araştırma komisyonu kurulup inceleme yapılmıştı.

Tablo için özel bir alan oluşturuldu

İBB’nin 935 bin 250 sterline satın aldığı; eni 33.4, boyu ise 45.4 santimetre olan tablo için İBB Başkanlık binasında bulunan balo salonu sergi salonuna çevrilmiş, eser için özel depo alanı oluşturulmuştu.