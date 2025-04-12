Danla Bilic'i eski sevgilisi dövdü: 'Yumruklanarak darp edildim' (Video)

Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki bir spor salonunun kafeteryasında, dün 15.30 sıralarında "Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeni Damla Neslihan Aktepe'nin yanına, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı eski arkadaşı Berk Çetin geldi.

İkili arasında geçen kısa konuşmanın ardından yaşanan tartışma sonrası Çetin, spor salonundan ayrıldı.

Olay sonrası polis merkezine giden Aktepe, Çetin'in kendisine yumruk attığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Berk Çetin'i Denizli'de yakaladı.

Emniyetteki işlemleri devam eden Çetin'in ifadesinde, Aktepe'nin orada bulunduğundan haberi olmadığını, karşısına çıkması üzerine selamlaşmak için yanına gittiğini ve halini hatırını sorduğunu ancak Aktepe'nin kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine ani bir sinirle Aktepe'nin omzunu iteklediğini söylediği öğrenildi.

Aktepe'yi kafasına ve çenesine yumruk atıp darbetmediğini savunan Çetin, suçlamaları kabul etmedi.

Danla Biliç, sosyal medyadan açıklama yaptı

Sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapan Danla Biliç, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir.

Takip ve tehdit etti

Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.

Fiziksel saldırıda bulundu

Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü’nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur.

Kamera kayıtlarıyla savcılığa başvurdum

Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim.

Yumruklanarak darp edildim

Yine 11.04.2025 tarihinde Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum."