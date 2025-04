Davide Martello'nun piyanosuna Kadıköy'de el konuldu

Çatışma bölgeleri, savaş alanları ya da protestoların yoğunlaştığı dünyadaki pek çok bölgede sahne almasıyla bilinen ve Gezi olayları sırasında Taksim Meydanı'nda konser veren 44 yaşındaki Alman müzisyen, dün kendi Instagram hesabından Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda konser vereceğini duyurmuştu.

Piyanoya el konuldu

Etkinlik öncesi Martello, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "police is holding me from playing my piyano (Polis beni piyano çalmaktan alıkoyuyor)" dedi.

Ayrıca polisin piyanoya da el koyduğu öğrenildi.

Sanatçının piyanosuna el konulmasının ardından, meydanda toplanan halk “Karlı Kayın Ormanı” şarkısını söyledi.