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DEM Parti, Bakan Tunç ile görüşecek! Heyette kimler yer alacak?

DEM Parti İmralı heyeti, perşembe günü (yarın) Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.

Haber Merkezi
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DEM Parti, Bakan Tunç ile görüşecek! Heyette kimler yer alacak?
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DEM Parti İmralı heyeti geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Erdoğan ile görüşmenin ardından heyet Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti. Ancak bu görüşme Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmesi nedeniyle ertelenmişti. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle yarın saat 10.30'da görüşeceğini söyledi. 

Heyette, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak. 

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