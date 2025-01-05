  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Parti'den kritik çıkış: İmralı kapıları açılmalıdır
Takip Et

DEM Parti'den kritik çıkış: İmralı kapıları açılmalıdır

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hatimoğulları, "İmralı'daki bu görüşme yetersiz, İmralı kapıları açılmalı" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti'den kritik çıkış: İmralı kapıları açılmalıdır
Takip Et

Diyarbakır’da Demokrasi Bölgeler Partisi (DBP) tarafından düzenlenen halkla buluşma etkinliğine çeşitli siyasi isimler katıldı. Etkinlikte, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti milletvekilleri ve belediye eş başkanları yer aldı.

Etkinlikte konuşma gerçekleştiren Tülay Hatimoğulları’nın gündeminde DEM Parti heyeti ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan arasında İmralı’da gerçekleşene görüşme vardı.

Sürece dair değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları şu ifadeleri kullandı:

“İmralı kapıları açılmalıdır"

"Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan’ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Ortadoğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir.

"Mücadelemizi zayıflatan bir duruma asla düşmeyiz"

Bir noktanın daha altını çizeceğim. Bu süreç önemli bir süreç, hepimiz büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Ama rehavete kapılmayalım. 'Nasılsa işler hal oluyor barış oluyor' deyip demokratik mücadelemizi zayıflatan bir duruma asla düşmemeliyiz. Bugün İmralı kapıları açıldıysa siz değerli halkımızın verdiği mücadele sayesindedir. Bu görüşmelerin bir barış sürecine evrilebilmesinin yolu siz değerli halkımızın demokratik zeminde eylemlerini, etkinliklerini, sözünü, fikrini ve duygusunu alanlarda meydanlarda en örgütlü şekilde en üst seviyeye taşıyarak bunun önünü açabiliriz.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayında asgari ücreti yeniden artıracak!Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayında asgari ücreti yeniden artıracak!Gündem

 

Yatırımcılar dikkat! Dolandırıcılar yapay zeka ile milyarlarca liralık vurgun yaptıYatırımcılar dikkat! Dolandırıcılar yapay zeka ile milyarlarca liralık vurgun yaptıGündem

 

 

Gündem
DMM'den 'Yeşil pasaporta Avrupa'da kısıtlama' iddialarına yanıt
DMM'den 'Yeşil pasaporta Avrupa'da kısıtlama' iddialarına yanıt
Babasının arabasıyla 8 araca çarpan 17 yaşındaki çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi (Video)
Babasının arabasıyla 8 araca çarpan 17 yaşındaki çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi (Video)
Ferdi Tayfur'un sevenleri kabrine akın etti: Duygu dolu anlar yaşandı
Ferdi Tayfur'un sevenleri kabrine akın etti: Duygu dolu anlar yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayında asgari ücreti yeniden artıracak!
KULİS HABER
Burdur'daki kanalizasyon kazısında insan kemikleri bulundu
Burdur'daki kanalizasyon kazısında insan kemikleri bulundu
Kandilli duyurdu: Erzincan'da deprem
Kandilli duyurdu: Erzincan'da deprem