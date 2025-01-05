DEM Parti'den kritik çıkış: İmralı kapıları açılmalıdır

Diyarbakır’da Demokrasi Bölgeler Partisi (DBP) tarafından düzenlenen halkla buluşma etkinliğine çeşitli siyasi isimler katıldı. Etkinlikte, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti milletvekilleri ve belediye eş başkanları yer aldı.

Etkinlikte konuşma gerçekleştiren Tülay Hatimoğulları’nın gündeminde DEM Parti heyeti ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan arasında İmralı’da gerçekleşene görüşme vardı.

Sürece dair değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları şu ifadeleri kullandı:

“İmralı kapıları açılmalıdır"

"Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan’ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Ortadoğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir.

"Mücadelemizi zayıflatan bir duruma asla düşmeyiz"

Bir noktanın daha altını çizeceğim. Bu süreç önemli bir süreç, hepimiz büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Ama rehavete kapılmayalım. 'Nasılsa işler hal oluyor barış oluyor' deyip demokratik mücadelemizi zayıflatan bir duruma asla düşmemeliyiz. Bugün İmralı kapıları açıldıysa siz değerli halkımızın verdiği mücadele sayesindedir. Bu görüşmelerin bir barış sürecine evrilebilmesinin yolu siz değerli halkımızın demokratik zeminde eylemlerini, etkinliklerini, sözünü, fikrini ve duygusunu alanlarda meydanlarda en örgütlü şekilde en üst seviyeye taşıyarak bunun önünü açabiliriz.