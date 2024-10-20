Demirtaş'tan çağrı metni hamlesi: Özgür Özel'e verecek
HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeden önce avukatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e imzalı "Arafta Düet" kitabı ve bir çağrı metni sunacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 günlük Güneydoğu gezisi öncesi yarın HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı Edirne Cezaevi'nde ziyaret edecek.
Edinilen bilgiye göre; saat 11.00‘de yapacağı ziyaret öncesi Özel'e Edirne Cezaevi girişinde Demirtaş'ın avukatı, imzalı Arafta Düet kitabı ile bir çağrı metni sunacak.
Çağrı metninde, Demirtaş-Özel görüşmesinin de temel konularının yer alacağı öğrenildi.