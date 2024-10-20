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Demirtaş'tan çağrı metni hamlesi: Özgür Özel'e verecek

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeden önce avukatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e imzalı "Arafta Düet" kitabı ve bir çağrı metni sunacak.

Haber Merkezi
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Demirtaş'tan çağrı metni hamlesi: Özgür Özel'e verecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 günlük Güneydoğu gezisi öncesi yarın HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı Edirne Cezaevi'nde ziyaret edecek. 

Edinilen bilgiye göre; saat 11.00‘de yapacağı ziyaret öncesi Özel'e Edirne Cezaevi girişinde Demirtaş'ın avukatı, imzalı Arafta Düet kitabı ile bir çağrı metni sunacak.

Çağrı metninde, Demirtaş-Özel görüşmesinin de temel konularının yer alacağı öğrenildi. 

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