DEM'li Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı

Eskişehir’de yürütülen terör soruşturmada 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Diyarbakır’da evlere baskın gerçekleştirildi.

Cengiz Dündar'a gözaltı kararı

Yerel kaynaklara göre; Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, gazeteci Ahmet Sümbül, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenler, evlerinde yapılan aramalardan sonra Terörle Mücadele Şubesi’ne getirildi. Ev baskınlarının ve aramaların devam ettiği de belirtildi.