DEM'li Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı
Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, gazeteci Ahmet Sümbül, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina ve Eğitim-Sen üyesi öğretmenler gözaltına alındı.
Eskişehir’de yürütülen terör soruşturmada 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Diyarbakır’da evlere baskın gerçekleştirildi.
Cengiz Dündar'a gözaltı kararı
Yerel kaynaklara göre; Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, gazeteci Ahmet Sümbül, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenler, evlerinde yapılan aramalardan sonra Terörle Mücadele Şubesi’ne getirildi. Ev baskınlarının ve aramaların devam ettiği de belirtildi.
Gözaltına alındım.— Cengiz Dündar (@cengizdundar21) November 26, 2024
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