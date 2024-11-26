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DEM'li Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı

Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, gazeteci Ahmet Sümbül, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina ve Eğitim-Sen üyesi öğretmenler gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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DEM'li Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı
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Eskişehir’de yürütülen terör soruşturmada 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Diyarbakır’da evlere baskın gerçekleştirildi.

Cengiz Dündar'a gözaltı kararı

Yerel kaynaklara göre; Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, gazeteci Ahmet Sümbül, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenler, evlerinde yapılan aramalardan sonra Terörle Mücadele Şubesi’ne getirildi. Ev baskınlarının ve aramaların devam ettiği de belirtildi.

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