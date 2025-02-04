Dünya Doktorları’ndan Hatay’da sürekli ve sürdürülebilir destek çağrısı

Türkiye’nin güneydoğusunda 6 Şubat 2023’te meydana gelen 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden iki yıl geçerken, Dünya Doktorları, en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da çalışmalarına devam ediyor. Depremlerin hemen ardından bölgeye intikal eden Dünya Doktorları Derneği, bu süreçte temel sağlık hizmetlerinden ruh sağlığı ve psikososyal desteğe, sosyal koruma çalışmalarından cinsel sağlık ve üreme sağlığına kadar geniş kapsamlı hizmetler sunuyor. Hatay’da yürütülen çalışmalar, yalnızca bireysel sağlık ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, toplumun genel sağlık bilincini artırmayı ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor.

Dünya Doktorları’ndan deprem bölgesinde iki yılda 50 bin depremzedeye hizmet

Geçen iki yıl içerisinde Dünya Doktorları,Hatay’da yaklaşık 50.000 depremzedeye hizmet verirken, 32.208 tıbbi tarama gerçekleştirdi, 17.815 sağlık eğitimi ve bilinçlendirme oturumu düzenledi. Ayrıca, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinden 13.500 kişi faydalanırken, 14.549 kişiye ruh sağlığı ve psikososyal destek sağlandı. Bu kapsamlı hizmetler, bölgedeki travmatik sürecin etkilerini azaltmaya yönelik kritik adımlar olarak öne çıktı. Deprem bölgesinde topluluk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında Dünya Doktorları, su kaynaklı hastalık risklerini azaltmak amacıyla 4.750 hijyen kiti dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca, sosyal koruma kapsamında yürütülen çalışmalarla 3.960 vaka yönetimi gerçekleştirilerek bölgedeki savunmasız grupların desteklenmesine öncelik verildi.

“Hayatları yeniden inşa etmek, umudu yeşertmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz”

Hayatları yeniden inşa etmek, umudu yeşertmek ve depremden en çok etkilenen Hatay halkına destek olmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı: “Depremin ikinci yılında, kaybettiğimiz çalışma arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Depremlerden iki yıl sonra, Hatay’da hem fiziksel hem de psikolojik yaralar hâlâ hissediliyor. Dünya Doktorları olarak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen halkın sağlık ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kapsamlı sağlık ve sosyal hizmetler sunma misyonumuz doğrultusunda, bu iyileşme sürecinde kimsenin geride bırakılmaması için tüm paydaşlarımızı bizimle birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.Sürekli iş birliği ve dayanışmayla daha sağlıklı, dirençli ve umut dolu bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.” dedi.