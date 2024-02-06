Depremle ilgili patent başvuruları yüzde 20 arttı

BARIŞ SEDEF

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Bu süre zarfında Türkiye yaralarının büyük bir kısmını sararken, deprem konusundaki farkındalık da ciddi bir şekilde artmış durumda. Hemen hemen her kurum ve kuruluş olası depremlere yönelik acil eylem planlarını hazır tutuyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, deprem gerçeğinin buluş tarafında da kendisini gösterdiğine vurgu yaparak, “Deprem başlıklı buluşları incelediğimizde Deprem İçin Binalarda yapılan geliştirmeler” içeren bir çok patent başvurusu var. 6 Şubat 2023’ten 6 Şubat 2024 tarihleri arasında deprem başlıklı buluşlarda yüzde 20’den fazla artış söz konusu. Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre 2022’nin aynı dönemleri özelinde 61 patent başvurusu yapışmışken bu sayı 81’in üzerine çıktı” bilgisini verdi. Depremle ilgili 2023’te 15 bin 916 patent başvurusu yapıldığını anımsatan Akbulut, bu sayının bir yıllık süre zarfında 17 bin 214’e yükseldiğinin altını çizdi.

Başvurularda Çin, Güney Kore, Japonya ve ABD öne çıkıyor

Deprem ile ilgili GSM ve Teknoloji Patentlerinin yoğunlukta olduğunu kaydeden Akbulut, “Bu alandaki patent başvuru sayısı ise 8.033 adet olarak geçtiğimiz yılın kayıtlarında yer alıyor. Bu yıl ise bu sayının 9 bin 121 adette yükseldiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı. Akbulut, Deprem ile ilgili GSM ve Teknoloji Patentleri’nde en fazla başvuru yapan ülkelerin Güney Kore, ABD ve Çin olduğunu belirtti. ‘Deprem İzolatörleri’ ile ilgili patent başvurularının da yapıldığını dile getiren Akbulut, “2023’e kadar bu alanda toplam 5 bin 890 adet başvuru bulunuyorken bu sayı şu anda bu sayı 7 bin 628 adete yükselmiş durumda. Bu alanda en çok başvuru yapan ülkeler Güney Kore, Çin ve Japonya olarak sıralanıyor” dedi. Depremin Türkiye’nin bir gerçeği olduğunun altını çizen Cumhur Akbulut, “Daha büyük felaketlerin önüne geçmemiz için deprem konusundaki önlemlerimizi daha hızlı bir şekilde almamız gerekiyor. Özellikle, geliştirilen buluşların bir an önce uygulama sürecine geçilerek topluma sunulması son derece kritik öneme sahip” diye konuştu.