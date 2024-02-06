Adıyaman, toparlanabilmek için süper teşvik bölgesi olmak istiyor

MEHMET NABİ BATUK / ADIYAMAN

Depremin kentte çok büyük maddi ve manevi bir kayba sebebiyet verdiğini belirten Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, şehirde en çok tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Kent ekonomisinin ağırlıklı olarak tarıma dayalı olduğunu ancak son yıllarda özelikle tekstil, gıda ve mermer sektörünün de hızlı geliştiğini kaydeden Mehmet Torunoğlu, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nin depremden yoğun olarak etkilenen bölgelerden biri olduğunu dile getirdi.

Adıyaman OSB’de lokomotif sektörün konfeksiyon olduğunu ifade eden Başkan Torunoğlu, “Deprem sonrasında çalışan sayımızda yüzde 40 azalma oldu. Organize Sanayi Bölgemizdeki 201 işletmeden 15’i yıkıldı, 30’u hasar aldı. Depremde çalışanların başka illere göç etmesi nedeniyle iş gücü kaybı yaşadık. Deprem sonrası kentimizde sanayi, ticaret ve istihdamın yeniden canlandırılarak ayağa kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 Şubat depremleri dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaketti. Dünyanın hiçbir yerinde ard arda 7.7 ve 7.6 şiddetinde bir deprem görülmemiştir. Dolayısıyla coğrafyamız yeraltı ve yer üstü altyapısı bakımından yok olma durumuna düşmüştür. Otoyollardan kamu hizmet binalarına kadar toplu konutlara kadar şehrin içindeki ana arterler yıkıldı. Şehrin küçük caddelerinde ise yıkılan konutların enkazı kaldı. Bu şartlarda bölgenin insanı ayakta kalmaya çalıştı. İnsanlar fiziksel, duygusal mental olarak yeniden Adıyaman’ın canlanması için kamu yatırımlarının teşvik edilmesi kaçınılmazdır” dedi.

“Süper teşvik bölgesi ilanı bekliyoruz”

Şehrin yeniden ayağa kaldırılabilmesi için mal, ham madde ve inşaat projelerine yönelik nakdi yardımlara ihtiyaç olduğunu aktaran Mehmet Torunoğlu, “Tüccarın ya da sanayicinin üzerinde faiz yükü olmadığı bir nakdi yardım sağlanması şarttır. Çünkü deprem o kadar şiddetliydi ki insanların tüm mal varlığı bir gecede sıfırlandı. Adıyaman’da ticari çarkların yeniden dönebilmesi için hazırladığımız Acil Eylem Planını Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yetkililere dosya halinde sunduk. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Hibe Desteği ve KOSGEB desteklerinden üyelerimizin etkin biçimde faydalanmaları için çaba sarf ettik. Hazine ve Maliye Bakanlığımız 11 deprem ilinde 06 Şubat 2023 tarihinde ilan edilen mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024’e kadar uzattı. Ancak firmalarımız hala tam olarak toparlanamadığı için mücbir sebep hali desteğinin de bir süre daha uzatılmasını bekliyoruz. Mali müşavir ve muhasebecilerin hala çalışmalarını yürüteceği ofisleri dahi yok. Başta Adıyaman olmak üzere Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Islahiye ve Nurdağı gibi depremden ağır hasar gören illere öncelik verilmeli, teşvikler ve destekler buna göre düzenlenmeli. İşçilerimizin birçoğu 6. Bölgeden faydalanan depremden hasar görmeyen diğer illere kaydılar. Şu anda 6. Bölgeden faydalanan ve depremden hasar görmeyen iller çok büyük potansiyel sanayi şehri olma yolunda ilerliyor. Bizlerde kan kaybediyoruz. Bu konuda deprem bölgesine özel Süper Teşvik bölgesi gibi geçici bir paket oluşturulabilir.”

TUSAŞ, bölgede kablo ve konnektör fabrikası kuracak

Adıyaman’da savunma sanayi alanında ciddi bir yatırım hamlesinin başlatıldığını kaydeden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, “Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) deprem sonrası yatırımlarını deprem illerine kaydırmak istiyor. Bizde Adıyaman’da TUSAŞ’a ait kablo ve konnektör fabrikası kurulması için girişimlerde bulunduk. Başlangıçta 300 kişi istihdam edilecek. TUSAŞ heyeti ilimize gelerek fizibilite çalışmaları gerçekleştirdi. Savunma Sanayi yatırım kültürünün ilimizde olmasını istiyoruz. Bu kentimiz için çok ciddi bir fırsat. Bunun yanında mevcut OSB’mizde yatırımcıya arsa tahsisi yapılamıyor. Yatırımcılarımız bunun için Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi’nin bir an önce tamamlanıp yatırımcıya arsa tahsisi yapılmasını bekliyor” dedi.

“AFAD konutları tamamlanmadan göç sorunun önüne geçilemez”

AFAD tarafından kurulan konteyner kentler ve konut projeleriyle birlikte kentten gerçekleşen göçü tersine çevirmeye çalıştıklarını ifade eden Mehmet Torunoğlu, şöyle konuştu: “Adıyaman hazır giyim sektörünün kalelerindendir. Yeni inşaatlarımız devam ediyor. Bundan dolayı mevcut olan insan kaynaklarını heba etmememiz gerekiyor. Depremin verdiği tedirginlik ve gelecek kaygısıyla birçok çalışan il dışına göç etti. Bunun önüne geçmek için OSB içerisinde kurulan devasa konteyner kentlerle çalışanların barınma sorunu çözüldü. Ancak gerçek barınma sorunu çözülmeden personeli burada tutmak imkânsız. Deprem bölgesinde yürütülen konut projelerine pozitif bir ayrımcılık bekliyoruz. Ayrıca OSB’de çalışan bir işçiye asgari ücretten fazla verilemezse onları burada tutmak oldukça zor bir durum. Bu noktada asgari ücrete ilave destek talep ediyoruz.”

Yıkılan ahırlar nedeniyle hayvancılık faaliyetleri olumsuz etkileniyor

Kentin kırsal bölgelerinde kayıt dışılık nedeniyle önemli bir mağduriyet yaşandığını vurgulayan Mehmet Torunoğlu, AFAD tarafından yapımı devam eden köy evlerinin hızlandırılması gerektiğini kaydetti. Başkan Torunoğlu, “Sanayi ve tarımımıza gerçek manada değer kazandıran kesim kırsal bölgelerimizdir. Köy halkının en önemli sorunlarından birisi yıkılan ahırlardır. Hayvancılık yapan yetiştiricilerimiz sahip olduğu ahırların ayrı bir kapı numarası olmaması nedeniyle yapılan köy evlerinde yer verilmeyerek köydeki hayvancılığın sekteye uğratılmasına neden olacak. Bu konuya da yetkililerimiz ayrı bir hassasiyetle bakmalarını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.